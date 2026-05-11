Nakon iskrenog videa o estetskim zahvatima, Ella Dvornik pokazala još jednu veliku promjenu

Kći pokojnog kralja funka, Dine Dvornika, Ella Dvornik ponovno je odlučila osvježiti svoj izgled, a ovaj put to je učinila promjenom frizure. Oni koji je godinama prate dobro znaju da joj beauty eksperimenti nisu ništa strano jer smo je kroz godine imali priliku vidjeti u gotovo svim mogućim izdanjima. Od ležernih, prirodnih varijanti do upečatljivijih i odvažnijih transformacija, više puta je pokazala da se ne boji promjena i da kosu doživljava kao još jedan način izražavanja vlastite osobnosti

Tijekom godina Ella Dvornik isprobavala je različite dužine, stilove i dojmove, pa je postalo jasno da se ne veže previše uz samo jedno izdanje. Upravo zato svaka njezina nova promjena izazove interes.

Zna privući pažnju Ovoga puta u fokus je došla nova frizura, kojom je još jednom pokazala da voli osvježenja i da joj promjena dobro pristaje. Njezina publika već je naviknula da s vremena na vrijeme iznenadi novim lookom, a ovakve odluke kod nje gotovo nikada ne djeluju slučajno.

Bilo da se radi o suptilnom pomaku ili primjetnijoj transformaciji, Ella vrlo dobro zna kako privući pozornost i pokrenuti reakcije. 'Propustila sam let za Brisel jer sam dobila poriv da skinem esktenzije', otkrila je, pa dodala: 'Iskreno…jako me zanimalo kako će mi šiške stajati na bob, to je isto jedan od razloga zašto sam ih skinula.'

>> Ella Dvornik progovorila o estetskim zahvatima: 'Ne mogu reći 'nikad više ništa'' << Duge uvojke i ekstenzije ostavila je iza sebe, a njezin novi zaštitni znak je u hit kestenjasto-crvenoj nijansi. Inače, ovo je samo još jedna u nizu Ellinih nedavnih transformacija. Podsjetimo, nedavno se podvrgnula blefaroplastici i endoskopskom brow liftu.