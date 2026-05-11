Hrvati su opčinjeni ovom jezivom serijom na Netflixu

Danski krimić 'The Chestnut Man' dobio je novo poglavlje, a nastavak pod nazivom 'Hide and Seek' donosi zaseban slučaj, atmosferu nelagode i povratak detektiva Naije Thulin i Marka Hessa

Ljubitelji nordijskog noira imaju novi razlog za povratak na Netflix. Nakon prve sezone serije 'The Chestnut Man', koja je gledatelje osvojila mračnom atmosferom i jezivim potpisom ubojice, stigao je novi slučaj pod nazivom 'The Chestnut Man: Hide and Seek'.

Iako se nastavlja na poznati svijet serije, nova priča može se gledati i samostalno. U središtu radnje ponovno su detektivka Naia Thulin i Europolov agent Mark Hess, no ovaj put istraga ne počinje figuricama od kestena, nego nizom uznemirujućih poruka i videa koji upućuju na to da netko pomno prati svoje žrtve. Ubojica koji se igra skrivača Radnja počinje u Kopenhagenu, gdje Zara Solak počinje dobivati poruke s videosnimkama koje otkrivaju da je netko promatra. Uz snimke stižu i brojalice, nalik dječjoj igri skrivača, ali s mnogo mračnijim značenjem. Posljednja poruka glasi: 'Pronašao sam te', nakon čega Zara nestaje iz vlastitog doma.

Na slučaj dolazi Naia Thulin, koja je u međuvremenu premještena na IT odjel policije, dok se Mark Hess vraća u Kopenhagen iz Haaga zbog obiteljskih razloga. Kako istraga napreduje, ispostavlja se da bi Zarin slučaj mogao biti povezan s ranijim ubojstvom mlade Emme Holst, čiji ubojica nikada nije pronađen. U međuvremenu, policija počinje zatvarati slučaj jer se s njezina mobitela pojavljuju poruke, no gledatelj zna ono što istražitelji tek trebaju otkriti - Zara je živa i zatočena mnogo bliže nego što itko misli. Mračna atmosfera i osobna drama 'Hide and Seek' zadržava ono zbog čega je 'The Chestnut Man' postao jedan od upečatljivijih skandinavskih trilera na Netflixu: sporo građenje napetosti, sumornu atmosferu, brutalne detalje i osjećaj da iza svakog traga stoji nešto još neugodnije.

No nova sezona ne oslanja se samo na istragu. Velik dio priče nosi odnos Naije i Marka, koji su povezani profesionalno, ali i osobno. Njihova nedovršena prošlost unosi dodatnu napetost, posebno zbog Naijine kćeri Le, koja je također bila vezana uz Marka i nije potpuno preboljela njegov iznenadni odlazak. U isto vrijeme, Hess se suočava s vlastitim obiteljskim problemima, uključujući brata koji je u komi nakon operacije. Sve to istrazi daje dodatnu emocionalnu težinu. Kritike ističu jezivu napetost Decider u recenziji piše da je 'The Chestnut Man: Hide and Seek' jednako jeziv kao i prva sezona, premda se bavi novim slučajem i ne koristi motiv figurica od kestena. Posebno se ističe uznemirujuća atmosfera, poruke koje žrtve dobivaju prije napada te način na koji serija kombinira kriminalističku istragu s osobnim odnosima glavnih likova.

