Blanka Vlašić se oglasila nakon burnog razdoblja u životu: 'Zasad sam luda...'

11.05.2026 u 10:55

Blanka Vlašić
Blanka Vlašić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Nakon mjeseci nagađanja, javnih previranja i skandala koji su punili medijske stupce, iza proslavljene hrvatske atletičarke Blanke Vlašić izrazito je turbulentno životno razdoblje. Prebrodivši sve izazove i previranja, zatvorila je to bolno poglavlje i hrabro se okrenula svom sinu, obitelji i novim životnim radostima

Umjesto osvrtanja na prošlost, Blanka Vlašić u posljednje se vrijeme u potpunosti posvetila onome što joj je oduvijek bilo u krvi - sportu. Njezini pratitelji sigurno su primijetili kako njezine posljednje objave odišu nekom novom energijom, a glavni fokus postalo je trčanje.

Kilometri koje danas niže očito su joj postali svojevrsna terapija, najbolji način da razbistri misli, ali i dokaz da hrabro i nezaustavljivo juri samo prema naprijed.

Neodvojivi dio nje

'Cilj je da postanem ludo brza! Zasad sam luda... Sad samo trebam postati i brza', našalila se u jednom od zadnjih objava na Instagramu. Fanovi su oduševljeni s njezinom novom strašću.

Nedavno se vratila iz Indije gdje sudjelovala na utrci TCS World 10K Bengaluru 2026 kao ambasadorica. 'Sport je za mene neodvojivi dio svakodnevnog života. Utječe ne samo na fizičko nego i na mentalno zdravlje i cjelokupno samopouzdanje. Posebno je za žene jako važno imati nešto što gradi vjeru u sebe. Kada postignete jedan cilj, shvatite da su mogući i drugi ciljevi', poručila je tada.

Blanka Vlašić Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac / CROPIX

