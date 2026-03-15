Što će reći Kurnjikova? Zaluđena obožavateljica zaskočila Enriquea Iglesiasa, on se nije bunio

Latino zavodnik Enrique Iglesias poznat je po tome da na svojim koncertima voli biti jako blizu publike, no neke obožavateljice jednostavno ne znaju za granice. Novi video, koji je sam pjevač objavio na Facebooku ponovno je šokirao javnost, jedna je djevojka iskoristila priliku i nakon što se s njim fotografirala, počela ga je ljubiti u usta, a Enrique se nije previše opirao

Da šarmu Enriquea Iglesiasa žene diljem svijeta i dalje teško odolijevaju, dokazuje i najnoviji video koji se brzinom munje proširio društvenim mrežama. Slavni latino zavodnik oduvijek je poznat po nevjerojatno prisnom odnosu sa svojom publikom, no čini se da neke obožavateljice u trenucima euforije potpuno zaborave na granice.

Naime, na snimci s koncerta jasno se vidi kako je jedna zaluđena obožavateljica iskoristila priliku i doslovno zaskočila pjevača. Iako Iglesias na svojim nastupima redovito poziva djevojke iz publike na pozornicu, grli ih, pa čak i dijeli poljupce, ova je obožavateljica odlučila preuzeti inicijativu na vrlo agresivan način, čvrsto ga zgrabivši dok je on pokušavao održati ravnotežu i profesionalnost na pozornici, no, na kraju je i on 'prihvatio igru'.

Izvor: Ostale fotografije / Autor: Tportal

Ovakvi prizori za Enriquea nisu nikakva novost. Tijekom svoje dugogodišnje karijere doživio je sve - od bacanja donjeg rublja na pozornicu, do strastvenih poljubaca u usta s nepoznatim ženama koje jednostavno odbijaju pustiti svog idola. Viralna snimka je, očekivano, odmah izazvala lavinu reakcija na mrežama.

Enrique Iglesias Izvor: EPA / Autor: JOSE SENA GOULAO







Naravno, u cijeloj priči ponovno se potegnulo i jedno neizbježno pitanje - što na sve ovo kaže Ana Kurnjikova? Slavni pjevač i bivša ruska tenisačica u sretnoj su vezi više od dvadeset godina i zajedno imaju četvero djece.