Kao u danima najveće slave: Prve fotografije Ane Kurnjikove nakon rođenja četvrtog djeteta

Slavni par, Enrique Iglesias i Ana Kurnjikova , poznati su po tome što svoj privatni život opsesivno skrivaju od očiju javnosti, pa su tako tek nedavno otkrili spol i ime svog najmlađeg djeteta - sinčića Romea. Dok su se mjesecima navikavali na život kao šesteročlana obitelj daleko od bljeskalica fotoaparata, paparazzi su napokon uspjeli uhvatiti bivšu tenisačicu u Miamiju, a fotografije možete pogledati OVDJE .

Kurnjikova je snimljena u opuštenom obiteljskom izlasku sa svoje troje starije djece - osmogodišnjim blizancima Lucy i Nicholasom te šestogodišnjom Mary. Dok je najmlađi Romeo ostao kod kuće, Ana je klince povela na uživanje u poznati vodeni park Tidal Cove tijekom proljetnih praznika.

Za ovu prigodu, uvijek atraktivna Ruskinja odabrala je potpuno ležerno izdanje. Bez trunke šminke na licu, uskočila je u široku bijelu majicu i crne sportske hlačice koje su u prvi plan stavile njezine besprijekorno vitke noge, pokazavši da se munjevito vratila u formu nakon četvrtog porođaja.