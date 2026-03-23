Kao u danima najveće slave: Prve fotografije Ane Kurnjikove nakon rođenja četvrtog djeteta

N. Sa

23.03.2026 u 21:12

Ana Kurnjikova
Ana Kurnjikova
Bivša teniska zvijezda Ana Kurnjikova (44) napokon je viđena u javnosti, i to puna tri mjeseca nakon što je sa svojim dugogodišnjim partnerom, latino zavodnikom Enriqueom Iglesiasom (50), u prosincu dobila četvrto dijete

Slavni par, Enrique Iglesias i Ana Kurnjikova, poznati su po tome što svoj privatni život opsesivno skrivaju od očiju javnosti, pa su tako tek nedavno otkrili spol i ime svog najmlađeg djeteta - sinčića Romea. Dok su se mjesecima navikavali na život kao šesteročlana obitelj daleko od bljeskalica fotoaparata, paparazzi su napokon uspjeli uhvatiti bivšu tenisačicu u Miamiju, a fotografije možete pogledati OVDJE.

Kurnjikova je snimljena u opuštenom obiteljskom izlasku sa svoje troje starije djece - osmogodišnjim blizancima Lucy i Nicholasom te šestogodišnjom Mary. Dok je najmlađi Romeo ostao kod kuće, Ana je klince povela na uživanje u poznati vodeni park Tidal Cove tijekom proljetnih praznika.

Za ovu prigodu, uvijek atraktivna Ruskinja odabrala je potpuno ležerno izdanje. Bez trunke šminke na licu, uskočila je u široku bijelu majicu i crne sportske hlačice koje su u prvi plan stavile njezine besprijekorno vitke noge, pokazavši da se munjevito vratila u formu nakon četvrtog porođaja.

Izvor blizak paru otkrio je da su presretni zbog prinove te da, iako je u kući 'kaotično', uživaju u svakom trenutku. Kurnjikova i Iglesias upoznali su se davne 2001. godine na snimanju njegova spota za hit 'Escape' i od tada slove za jedan od najstabilnijih, ali i najtajanstvenijih parova u showbizz svijetu.

ZBOG INSTAGRAM OBJAVE

ZBOG INSTAGRAM OBJAVE

Ne piše mu se dobro: Nakon spornog videa Stjepanu Hauseru otkazani svi koncerti na Baltiku
NITKO NIJE OČEKIVAO

NITKO NIJE OČEKIVAO

Skandal na pomolu: Brad Pitt iskorišten kao glavni mamac za višemilijunski posao
PRAVNA BITKA TRAJE

PRAVNA BITKA TRAJE

Luka Dončić od suda u Kaliforniji traži da odbace Anamarijin zahtjev, objašnjenje je nevjerojatno

