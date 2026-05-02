Novi kaos u 'Kumovima': Sukobi, neizvjesnost i potezi koji će sve zakomplicirati

Kad se čini da se stvari konačno smiruju, omiljeni junaci iz Zaglava opet iznenade. Iduće epizode 'Kumova' obećavaju nova uzbuđnja

Braco (Zdravko Vukelić) i Iva ići će na testnu turu 'Izvora ljubavi' koju Grabovac želi da Braco minira. Teško će to ići jer su Iva i Lara (Nika Barišić) kliknule. Martin (Lovre Kondža) će otići na psihijatrijsko vještačenje, suprotno molbama svojih ukućana. Vesni (Olga Pakalović) će biti čudno Jadrankino (Daria Lorenci Flatz) ponašanje pa će je odvesti kod Luce (Ana Uršula Najev), da provjere je li možda to ponašanje uzrokovano novim lijekom.

Grabovac želi upoznati Bracu sa kćeri. Braco že biti uvjeren da to radi kako bi ga testirao. Ivu će obojica jako nervirati pa će provocirati Bracu pred ocem. Cvita će sve više naginjati ocu, što će Matiju (Mirna Tomaš) jako pogađati. Zvone će moliti Matiju da povuče tužbu. Goran i Mirjana (Ecija Ojdanić) će jedno drugo optuživati za cinkanje Ive, a Jadranka će se ponašati sve luđe.

Uoči posjeta socijalne radnice, na Macanovu imanju će se cijela se obitelj grozničavo truditi prikazati savršeno obiteljsko okruženje. Unatoč trudu posjet će se pretvoriti u niz nezgoda. Luce će preispitivati lijek Digresiv, privremeno ga uskratiti Janku (Momčilo Otašević) i provjeriti nuspojave kod drugih pacijenata. Grabovac će vršiti pritisak na Bracu da makne Laru i 'Izvor ljubavi' s jezera. Stiže Martinov zaključak Rušit će se hotel i to na Vinkov (Vedran Mlikota) rođendan. Obitelj će činiti sve da mu makne misli s hotela. Martin će se praviti kao da je sve u redu nakon posjeta socijalne službe. Potom će dobiti zaključak psihijatrijskog vještačenja. Iva će se sve više zbližiti s Larom i pokazati svoje prave osjećaje i ranjivost. Delaš će na Lucin zahtjev obećati poslati Digresiv na analizu.

+3 Serija 'Kumovi' Izvor: Licencirane fotografije / Autor: IGOR_DUGANDZIC

Socijalna radnica će doći kod Akrapa. Martin će se truditi prikazati sebe i obitelj u najboljem svjetlu, ali će mu Anđela (Barbara Vicković) i Zvone (Stojan Matavulj) pomrsiti planove. Janko i Jadranka će biti u apstinencijskoj krizi, a Delaš će uvjeravati Lucu da je Digresiv dobar lijek. Janko će u međuvremenu dati otkaz. Iva će moliti Laru za posao, a Bracu će nepredvidljiva Iva podjednako privlačiti i ljutiti. Lucina sumnja Nakon rušenja hotela Vinko će tugu utapati u alkoholu, pa se zamalo posvađati s gostom OPG-a. Martin će obznaniti cijelom mjestu da nije lud, lijepeći kopije zaključka psihijatrijskog vještačenja po Zaglavama. Matiji će prekipiti situacija s Martinom te će se posvađati na trgu. Luce će dobiti rezultat analize Digresiva iz Delaševa laboratorija te poslati lijek na paralelnu analizu.