Je li moguće da je ovo Pierce Brosnan? U novoj ulozi potpuno je neprepoznatljiv

Pierce Brosnan u novom filmu 'Giant' prolazi kroz jednu od najvećih fizičkih transformacija u karijeri, a u najavnom traileru gotovo ga je teško prepoznati

Pierce Brosnan desetljećima je sinonim za odmjereni šarm i besprijekorno dotjeran izgled, ponajviše zahvaljujući ulozi Jamesa Bonda. No u novom filmu 'Giant' 72-godišnji glumac pokazuje potpuno drukčije lice.

Daleko od elegantnog Bonda U traileru objavljenom u petak pojavljuje se s ćelavom kapom, prorijeđenom bijelom kosom, protetskim nosom i izgledom koji ga čini gotovo neprepoznatljivim. Transformacija je dio njegove uloge irskog boksačkog trenera Brendana Inglea. Film prati život britansko-jemenskog boksača Naseema Hameda, poznatog kao 'Prince' Naseem ili Naz, jednog od najkarizmatičnijih boksača svoje generacije.

Istinita priča o boksačkoj legendi 'Giant' donosi priču o Hamedovu usponu od skromnih početaka u Sheffieldu do statusa svjetskog prvaka. Film se bavi i odnosom između mladog boksača i njegova trenera Inglea, čovjeka koji je vodio skromnu boksačku dvoranu u crkvenoj dvorani na sjeveru Engleske. Prema službenom opisu, film prikazuje Hamedov put kroz sport, ali i okolnosti u kojima se probijao. Njegov nekonvencionalan stil, izražena samouvjerenost i dominacija u ringu obilježili su devedesete, a istodobno se suočavao s rasizmom i islamofobijom u britanskom društvu. Izvršni producent filma je Sylvester Stallone, a uz Brosnana glume Amir El-Masry, Katherine Dow Blyton, Ali Saleh, Ghaith Saleh i Toby Stephens.

Kolege ga nisu odmah prepoznale Brosnanova promjena bila je toliko uvjerljiva da su ga teško prepoznavali čak i kolege na setu. Olivia Barrowclough, koja u filmu glumi novinarku Vicki Quinn, ranije je otkrila da je velik dio scena snimala s Brosnanom dok je nosio protetiku koja ga je činila starijim.