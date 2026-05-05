Hugh Jackman više ne krije novu ljubav: Od lijepe Sutton nije mogao odvojiti pogled

Sutton Foster i Hugh Jackman prvi su put zajedno stigli na Met Galu, a njihovo pojavljivanje na crvenom tepihu odmah je privuklo pažnju zbog glamuroznih usklađenih izdanja, ali i nježnih trenutaka pred fotografima

Nakon što su prošle jeseni svoju vezu službeno potvrdili na crvenom tepihu, Sutton Foster i Hugh Jackman sada su napravili još jedan veliki javni korak. Par je zajedno stigao na Met Galu 2026. i time obilježio svoj debi na najvažnijoj modnoj večeri godine.

Ovogodišnja tema bila je 'Fashion is Art', a Broadway zvijezda i holivudski glumac odabrali su elegantna izdanja koja su se savršeno nadopunjavala. Zlatna haljina koja nije mogla proći nezapaženo Sutton Foster zablistala je u raskošnoj zlatnoj haljini prekrivenoj šljokicama. Kreacija na jedno rame imala je asimetrično oblikovan struk, a lepršava suknja s visokim prorezom dodatno je naglasila glamurozan dojam.

Hugh Jackman i Sutton Foster Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL



Look je zaokružila zlatnom clutch torbicom, sandalama s remenčićima i vintage dijamantnim nakitom s potpisom Freda Leightona. Kosu je nosila u mekim valovima, s dubokim razdjeljkom sa strane, što je cijelom izdanju dalo dozu staroholivudske elegancije. Jackman nije skidao pogled s nje Hugh Jackman držao se klasike i odabrao crni smoking, no styling je podigao decentnim dijamantnim brošem koji se lijepo nadovezao na Fosterin nakit. Na crvenom tepihu pozirali su zagrljeni, držali se za ruke i nisu skrivali bliskost, a fotografi su zabilježili i trenutke u kojima Jackman nije skidao pogled sa svoje partnerice.

Od Broadwaya do crvenog tepiha Foster i Jackman zajedno su glumili u mjuziklu 'The Music Man' 2022. godine, a njihovo prijateljstvo kasnije je preraslo u romansu. U javnosti su se kao par prvi put pojavili prošle godine, nedugo nakon što je finaliziran Jackmanov razvod od Deborre-Lee Furness. Svoju vezu službeno su potvrdili na crvenom tepihu u listopadu, na premijeri Jackmanova filma 'Song Sung Blue' tijekom AFI Festa. Posljednji put zajedno su viđeni u travnju na njujorškoj premijeri filma 'The Sheep Detectives', gdje je Foster također privukla pažnju upečatljivom šljokičastom haljinom. Met Gala sada je samo dodatno potvrdila da par više nema namjeru skrivati svoju ljubav.