Gigi Hadid pred svim progovorila o Bradleyju Cooperu, a on se iznenada pojavio

M.D.

05.05.2026 u 14:31

Bradley Cooper, Gidi Hadid
Bradley Cooper, Gidi Hadid Izvor: EPA / Autor: JUSTIN LANE/EPA/ SARAH YENESEL/EPA
Iako je crvenim tepihom Met Gale 2026 prošetala sama, Gigi Hadid nije skrivala da joj je Bradley Cooper itekako u mislima, a on se kasnije večeri pojavio i iznenadio sve.

Na jednoj od najvažnijih modnih večeri godine, održanoj u njujorškom Metropolitan Museum of Art, Gigi Hadid stigla je bez partnera, no njezine izjave otkrile su više nego dovoljno o njihovoj vezi. U razgovoru s Ashley Graham i Carom Delevingne tijekom Vogueova prijenosa uživo, manekenka je iskreno progovorila o tome kako se nosi s reflektorima – i pritom spomenula upravo njega.

Diskretna veza

'Pokušavam se dovesti na neko sretno mjesto. U našem poslu to znači misliti na lijepe stvari i osmijeh dolazi kroz oči', rekla je. Na pitanje kako to postiže, odgovor je bio jasan: najprije pomisli na svoju kćer Khai, a zatim i na 'svog muškarca'.

'Kad pomislim na Khai, možda širim radost. A onda ću nešto dati i Bradleyju za kameru', dodala je. Iako ga nije bilo uz nju na crvenom tepihu, Cooperovo odsustvo nije dugo trajalo – kasnije se pojavio unutar same Gale, odjeven u klasično crno odijelo s bijelom košuljom.

Gigi Hadid Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Hadid se ove godine vratila na Met Galu u prozirnoj Miu Miu haljini, za koju Vogue navodi da objedinjuje elemente njezinih omiljenih kolekcija tog brenda.

U gotovo tri godine veze, Hadid i Cooper još se nisu zajedno pojavili na crvenom tepihu, iako su oboje prisustvovali Met Gali 2023., prije nego što je njihova romansa postala javna.

Prema ranijim navodima izvora za magazin People, njihova veza razvijala se daleko od očiju javnosti. 'Stvari između njih idu jako dobro i postaju sve ozbiljnije. Dugo su se viđali u tajnosti prije nego što je veza postala javna', otkrio je izvor.

Par je od tada viđen zajedno u više navrata, a u veljači su fotografirani kako se drže za ruke tijekom rijetkog javnog izlaska u New Yorku.

Službeno su svoju vezu potvrdili na Instagramu u svibnju 2025., kada je Hadid podijelila fotografije sa svog 30. rođendana. Hadid iz veze s Zaynom Malikom ima kćer Khai, dok Cooper s bivšom partnericom Irinom Shayk ima kćer Leu De Seine.

