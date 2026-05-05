Zuckerberg se prvi put pojavio na Met Gali, a jedan detalj privukao je veliku pozornost

Mark Zuckerberg i Priscilla Chan prvi su put nazočili Met Gali, jednom od najprestižnijih događaja u svijetu mode i slavnih, piše Page Six.

Za svoj debi na slavnoj modnoj večeri izvršni direktor Mete odabrao je klasični crni smoking, dok je Chan nosila crvenu haljinu dugih rukava, koju je uskladila s crvenim ružem.

Ovogodišnja tema Met Gale bila je 'Costume Art', s fokusom na odnos odjeće i tijela. Page Six je tijekom vikenda objavio da se Zuckerberg i njegova supruga nalaze među uzvanicima dobrotvorne večeri. Zuckerberg i Chan, oboje 41-godišnjaci, u braku su od svibnja 2012. godine. Žive u Palo Altu u Kaliforniji i imaju tri kćeri: Maximu, August i Aureliju .

Par nije zajedno prošetao crvenim tepihom, nego je na događaj stigao tiše, nakon što je skupina prosvjednika protiv osnivača Amazona Jeffa Bezosa izazvala komešanje preko puta mjesta održavanja gala večeri.

Njihov dolazak na Met Galu uslijedio je dva mjeseca nakon iznenađujućeg pojavljivanja na Pariškom tjednu mode, gdje su u veljači sjedili u prvom redu na Pradinoj reviji.

Pojedinačne ulaznice za Met Galu ove su godine, prema Page Sixu, stajale 100.000 dolara, dok je cijena stola iznosila 350.000 dolara. Meta je bila među tehnološkim kompanijama koje su kupile stol, uz OpenAI i Snapchat.

Ovogodišnji glavni sponzori i počasni supredsjedatelji bili su Jeff Bezos i njegova supruga Lauren Sanchez. Prema izvorima Page Sixa, par je za tu ulogu izdvojio između 10 i 20 milijuna dolara.

Njihovo sudjelovanje izazvalo je reakcije aktivista, ali i nagađanja o mogućem bojkotu dijela slavnih.

Tako je Meryl Streep, prema navodima njezina predstavnika, odbila poziv da bude jedna od supredsjedateljica jer gala večer jednostavno nije njezin 'teren'.