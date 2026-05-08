ISKRENO PRIZNAO

Petar Grašo otkrio kakva je Hana kao majka i koliko pomažu Huljići

M.D.

08.05.2026 u 07:36

Petar Grašo i Hana Huljić Grašo
Petar Grašo i Hana Huljić Grašo Izvor: Pixsell / Autor: Zarko Basic/PIXSELL
Petar Grašo rijetko govori o privatnom životu, no nakon koncerta na splitskoj Rivi uoči proslave svetog Dujma otvoreno je progovorio o supruzi Hani Huljić Grašo, njihovoj djeci i velikoj podršci koju imaju u obitelji Huljić

Pjevača su iz prvih redova pratili Hana, kćerkica Alba, sin Toni te bake i djedovi, a upravo je obitelj, kaže, danas njegov glavni fokus.

'Lagan si onoliko koliko ti je lagan partner i koliko si ti sam lagan. Mi smo nekako ljudi koji se fokusiraju na bitno. Nismo tipovi od tračeva, nismo tipovi od dolaska na evente da nas se slika. Živimo život koji je meni i njoj drag, a to je daleko od kamera', rekao je Grašo za In Magazin.

Dodao je kako on i Hana dijele slične interese i vrijednosti te da najviše uživaju u svakodnevnim trenucima s djecom. 'Volimo slične stvari, sličnu muziku, imamo ta dva mala Gremlina koja nam se motaju oko nogu, tako da su to neki naši fokusi. Volimo se i uživamo biti s ljudima koji su nam bliski', iskreno je poručio.

Petar Grašo i Hana Huljić Grašo Izvor: Pixsell / Autor: Zarko Basic/PIXSELL

Velika pomoć bake i djeda

Grašo je posebno nahvalio Hanu, za koju kaže da je potpuno posvećena djeci, ali i njezine roditelje Tončija i Vjekoslavu Huljić, koji su im velika pomoć u obiteljskom životu.

'Ja putujem dosta, Hana je tu apsolutno 24 sata dnevno, a bake i djedovi su tu i ono što je najvažnije je da uživaju u cijelom tom procesu i da ne bježe od obaveza', rekao je.

Otkrio je i da uživa surađivati s Tončijem i Vjekoslavom Huljić na novim pjesmama te ih opisao kao vrlo jednostavne i ugodne suradnike. Inače, Petar Grašo i Hana Huljić Grašo vjenčali su se početkom 2022. godine u Splitu. Nekoliko mjeseci poslije dobili su kćerkicu Albu, a krajem 2024. godine i sina Tonija.

