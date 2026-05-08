Petar Grašo otkrio kakva je Hana kao majka i koliko pomažu Huljići

'Lagan si onoliko koliko ti je lagan partner i koliko si ti sam lagan. Mi smo nekako ljudi koji se fokusiraju na bitno. Nismo tipovi od tračeva, nismo tipovi od dolaska na evente da nas se slika. Živimo život koji je meni i njoj drag, a to je daleko od kamera', rekao je Grašo za In Magazin.

Dodao je kako on i Hana dijele slične interese i vrijednosti te da najviše uživaju u svakodnevnim trenucima s djecom. 'Volimo slične stvari, sličnu muziku, imamo ta dva mala Gremlina koja nam se motaju oko nogu, tako da su to neki naši fokusi. Volimo se i uživamo biti s ljudima koji su nam bliski', iskreno je poručio.