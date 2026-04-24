Preminuo dugogodišnji tonski majstor Hrvatskog radija, Zoran Sajko

Zoran Sajko na HRT-u je radio od svibnja 1990., razvijao se kao snimatelj i tonski majstor , te sudjelovao u brojnim radijskim projektima, ali najviše je dao u dramskom i dokumentarnom programu , stoji na stranici HRT.hr .

Omiljen suradnik

Bio je prepoznat kao izniman stručnjak s istančanim sluhom i posebnim osjećajem za zvuk, zbog čega je bio omiljen suradnik mnogih redatelja i autora radijskih drama i dokumentaraca. Njegov rad ostavio je dubok trag u produkciji i oblikovanju zvučnog identiteta brojnih emisija.

Tijekom ton majstorske karijere ostvario je niz vrijednih suradnji i priznanja, među kojima se posebno ističe međunarodno nagrađivani projekt 'Glagoljon', realiziran u koautorstvu s redateljicom Stephanie Jamnicky. Za to ostvarenje osvojio je Grand Prix na festivalu Prix Marulić 2012. te Grand Prix na festivalu Prix Nova u Bukureštu 2013. godine.

Vrhunski profesionalac i predani kolega

S emisijom iz ciklusa Kutić poezije, 'Telegrafske basne Gustava Krkleca' ušao je u izbor 5 najboljih radio drama na Grand Prix Nova. Kao ton majstor dobio je nagradu Italije 2008. za adaptaciju Lukijanovih Istinitih ispovijesti. Odlaskom Zorana Sajka, navodi HRT.hr, radijska zajednica izgubila je vrhunskog profesionalca i predanog kolegu, čiji će doprinos ostati trajno zapisan u povijesti radijske umjetnosti.