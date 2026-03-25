Melania Trump htjela je poslati poruku o budućnosti, ali sve poglede je ukrao robot

Melania Trump pojavila se na summitu u Bijeloj kući u društvu humanoidnog robota koji je okupljenima govorio na više jezika
Neobičan prizor obilježio je početak drugog dana skupa posvećenog tehnologiji i obrazovanju, a prvi dojmovi brzo su odjeknuli u medijima.
Prva dama Amerike Melania Trump sudjelovala je na summitu 'Fostering the Future Together Global Coalition Summit' u Bijeloj kući, gdje je pozornost privukao humanoidni robot Figure 3, predstavljen kao gost događanja. Prema pisanju Daily Beasta, robot je okupljenima poručio da mu je čast biti na inauguralnom sastanku koalicije te se predstavio kao humanoid proizveden u Sjedinjenim Državama.
Na početku drugog dana skupa supruga američkog predsjednika Donalda Trumpa i robot zajedno su prošli hodnikom Bijele kuće, nakon čega se robot obratio uzvanicima. Kako se navodi, pozdravio ih je na još 11 jezika, pritom mašući publici.
Summit okupio prve dame
Summit je okupio prve dame iz više zemalja, među njima i Brigitte Macron, a bio je posvećen unapređenju tehnologije i obrazovanja. Melania Trump ovu je inicijativu prvi put najavila još u rujnu, tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda.
Govoreći o ciljevima nove koalicije, rekla je da joj je namjera 'osnažiti djecu kroz tehnologiju i obrazovanje'. Ujedno je ustvrdila da će budućnost umjetne inteligencije biti sve više utjelovljena u humanoidnim sustavima, koji će, kako je poručila, moći djelovati u prostoru prilagođenom ljudima.
Okupljenima je poručila da nakon summita poduzmu konkretne korake, od regionalnih sastanaka i suradnje s privatnim sektorom do širenja pristupa tehnologiji i izrade zakonskih rješenja za zaštitu djece.
Daily Beast piše i da je nakon kratkog uvodnog dijela robot napustio prostoriju, dok su ga uzvanici ispratili pljeskom. U tekstu se također navodi da se Melania Trump na događanju nije zadržala dugo te je otišla nakon sedam minuta, preskočivši dio predviđen za umrežavanje sudionika.