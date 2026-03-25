Melania Trump htjela je poslati poruku o budućnosti, ali sve poglede je ukrao robot

Melania Trump pojavila se na summitu u Bijeloj kući u društvu humanoidnog robota koji je okupljenima govorio na više jezika

Neobičan prizor obilježio je početak drugog dana skupa posvećenog tehnologiji i obrazovanju, a prvi dojmovi brzo su odjeknuli u medijima.

Prva dama Amerike Melania Trump sudjelovala je na summitu 'Fostering the Future Together Global Coalition Summit' u Bijeloj kući, gdje je pozornost privukao humanoidni robot Figure 3, predstavljen kao gost događanja. Prema pisanju Daily Beasta, robot je okupljenima poručio da mu je čast biti na inauguralnom sastanku koalicije te se predstavio kao humanoid proizveden u Sjedinjenim Državama.

Na početku drugog dana skupa supruga američkog predsjednika Donalda Trumpa i robot zajedno su prošli hodnikom Bijele kuće, nakon čega se robot obratio uzvanicima. Kako se navodi, pozdravio ih je na još 11 jezika, pritom mašući publici. Summit okupio prve dame Summit je okupio prve dame iz više zemalja, među njima i Brigitte Macron, a bio je posvećen unapređenju tehnologije i obrazovanja. Melania Trump ovu je inicijativu prvi put najavila još u rujnu, tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Melania Trump Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL