Ovaj ritual Victoria Beckham nikad ne propušta s djecom; uvijek počinje u isto vrijeme

L.M.B

08.05.2026 u 09:53

Victoria Beckham Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
Victoria Beckham rijetko govori o obiteljskim odnosima, no u novom intervjuu osvrnula se na odgoj djece i vrijednosti koje ona i David Beckham pokušavaju njegovati u obitelji.

Victoria Beckham u novom je intervjuu progovorila o majčinstvu, obiteljskim pravilima i odnosu prema djeci, u trenutku u kojem se britanski mediji i dalje bave njezinim narušenim odnosom s najstarijim sinom Brooklynom Peltzom Beckhamom.

Gostujući u podcastu 'Aspire with Emma Grede', bivša članica grupe Spice Girls i modna dizajnerica istaknula je da se roditeljstvo mijenja kako djeca odrastaju.

'Mislim da je bitno drugačije odgajati odraslu djecu nego manju djecu. Samo se trudim raditi najbolje što mogu', rekla je Victoria.

'Želimo da rade ono što vole'

Victoria i David Beckham imaju četvero djece: Brooklyna, Romea, Cruza i Harper. U razgovoru je naglasila da ona i suprug ne žele djecu gurati u smjeru koji nisu sami odabrali.

'Ne vršimo nikakav pritisak na našu djecu, samo želimo da rade ono što vole, da naporno rade i da budu sretni', rekla je.

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz Izvor: EPA / Autor: JUSTIN LANE

Posebno se osvrnula na glazbenu karijeru sina Cruza, ističući da ga želi podržati, ali ne i forsirati.

'Sve što mogu učiniti kako bih ga podržala, ohrabrila i pomogla mu, to je moj posao kao njegove majke', rekla je te dodala: 'Nikad nije riječ o tome da budete naporni ili da forsirate. Riječ je o tome da budete tu kao podrška.'

Obiteljska pravila za večerom

Victoria je obitelj opisala kao tradicionalnu te otkrila da im je zajednička večera važan dio svakodnevice, kada god su svi kod kuće i ne putuju.

Kako je rekla, u 18 sati sjedaju za stol, bez mobitela, i razgovaraju o tome kako im je prošao dan.

'Biti vrlo blizak za nas je jako, jako važno', rekla je Victoria, dodavši da je komunikacija ključna i da je oduvijek željela biti najbolja majka što može.

Napetosti s Brooklynom

Njezini komentari dolaze u vrijeme zahlađenih odnosa s najstarijim sinom Brooklynom. On je ranije ove godine na Instagramu optužio roditelje da su pokušavali sabotirati njegov odnos sa suprugom Nicolom Peltz Beckham te da su, kako je tvrdio, širili 'bezbrojne laži'.

Brooklyn je u tadašnjim objavama napisao da se ne želi pomiriti s obitelji i da prvi put u životu govori u svoje ime. Victoria i David uglavnom su izbjegavali javno komentirati njegove tvrdnje.

Victoria je i ranije, komentirajući obiteljske izazove, rekla da ona i David uvijek pokušavaju biti najbolji roditelji koje mogu. Sada je još jednom poručila da je njezin pristup majčinstvu prije svega podrška, a ne pritisak.

VELIKE EMOCIJE

ISKRENO PRIZNAO

'TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?'

