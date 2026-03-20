BluVinil imaju novi singl i spot - ‘Jednom kad budemo sami'

S albuma je ranije skinut singl ‘Zvijeri' koji je osvojio radijske postaje i bio najtraženija domaća pjesma na Shazaamu, kao i istoimeni singl ‘Carstvo Mediterana'. Novi singl ‘Jednom kad budemo sami' još je jedan uvid u njihov mediteranski rock, a kažu da pjesma priziva ljeto.

‘Sreća prati hrabre. Tri godine tišine, pa zatim, iz vedra neba, odlučimo nas četvorica preko noći izbaciti ‘Carstvo Mediterana' – dupli album od 20 pjesama. Stihijski, emotivno, impulzivno i pomalo dramatično – baš kao što i zvučimo. Naše Carstvo nam je zato vratilo višestruko. Stara publika došla je na svoje, a stigla je i hrpa nove. Uslijedio je dupkom pun Boogaloo i publika koja već napamet zna i pjeva tekstove s netom objavljenog albuma. Trud i vjera su se isplatili. Što muzičaru više treba? Sada je došlo vrijeme za promociju albuma diljem nacije, a u međuvremenu ćemo objavljivati promotivne singlove i spotove. Pjesma ‘Jednom kad budemo sami’ prva je u nizu. Ta je stvar na koncertu dobila daleko najbučniju reakciju pa je logično da ide prva – publika je rekla svoje!', poručuje BluVinil.



Prateći video spot režirao je dugogodišnji suradnik Tomislav Dugandžić koji je, kaže bend, povezao emociju, pokret i ples.



Ante Lovrić Tancalo na bubnju i perkusijama, Branimir Župić na klaviru i vokalu, Bruno Jakelić koji je uz bas gitaru i vokal, te gitarist i pjevač Matej Nakić albumom ‘Carstvo Mediterana” podsjećaju zašto su u zadnjih nekoliko godina jedan od najzanimljivijih bendova na regionalnoj glazbenoj sceni. Album je završio na godišnjim listama najboljih izdanja. Ante Batinović piše ‘Hrvatska pop glazba dobila je dostojne nove velike pop zvijezde', a Igor Jurilj da ga ‘temeljno obilježavaju egzistencijalna romantika, nostalgija pejzaž i zavičajnost.’ Anđelo Jurkas kaže da je ‘ljubavno pismo Dalmaciji s okusom mora i okusom soli i kompleksnim lirskim skicama Mediterana.'



Nakon što su na dupkom punoj koncertnoj promociji albuma u zagrebačkom klubu Boogaloo pokazali koliko moćno zvuče uživo, BluVinil će koncertnu sezonu nastaviti nastupima koji će biti objavljeni uskoro.



Singl ‘Jednom kad budemo sami', kao i album ‘Carstvo Mediterana', dostupni su na streaming servisima.