Holivudski veteran otkrio koji glumci su najbahatiji, ali i zašto je Harrison Ford poseban

Zvijezda hit-serije 'Shameless' odlučila je progovoriti o mračnijoj strani Hollywooda. Slavni glumac William H. Macy bez dlake na jeziku opisao je kakvi su zapravo neki od najpoznatijih glumaca s kojima je surađivao te zašto ga ljute zvijezde koje na setu 'zagorčavaju život drugima'
U iskrenom razgovoru za podcast 'We Might Be Drunk', dvostruki dobitnik Emmyja, William H. Macy, osvrnuo se na svoju bogatu, desetljećima dugu karijeru. Iako je glumio uz bok brojnim holivudskim teškašima poput Harrisona Forda i Garyja Oldmana, 76-godišnji Macy nije skrivao da neki njegovi kolege svojim ponašanjem namjerno otežavaju radni proces.
Nepodnošljivo ponašanje i bahatost
Na pitanje voditelja Marka Normanda i Sama Morrila o tome koje glumce zaista 'mrzi', Macy je bio prilično jasan. Kad su spomenuli Tommyja Leeja Jonesa, s kojim je glumio u filmu 'Klijent' 1994. godine, glumac je iskreno priznao: 'Bio je težak'. Ipak, brzo se ogradio dodavši: 'Ne odajem nikakve tajne'.
Voditelji su spomenuli i Jima Carreya, a iako s njim nije radio, Macy je priznao: 'Nisam glumio s njim, ali sam čuo da zna biti zaista težak za suradnju'.
Glumac je izrazio i duboko razočaranje zbog općenite bahatosti u Hollywoodu. 'Znate, ima puno glumaca koji mnogim ljudima zagorčavaju život, a nikada za to ne odgovaraju. I to me ljuti. Život je prekratak', naglasio je. Njegovo je mišljenje da se iza takvog teškog ponašanja na setu zapravo krije duboki strah kod zvijezda koje glume nedodirljivost. 'Mislim da su prestrašeni, to je ono što se događa. Prestrašeni su, a ja sam to i vidio', objasnio je.
'Glumci su najsretniji ljudi na svijetu'
Osim o teškim kolegama, dotaknuo se i onih pozitivnijih iskustava. Prisjetio se suradnje s Harrisonom Fordom u filmu 'Air Force One'. Iako ga je opisao kao iznimno 'intenzivnog', istaknuo je da mu je bilo zabavno raditi s njim. 'Harrison je legenda, dodao je.
Za kraj, Macy je poslao snažnu poruku svim kolegama iz industrije. 'Glumci su najsretniji ljudi na svijetu. Mogli bismo doista raditi za život, pa budimo zahvalni', zaključio je glumac koji, osim impresivne karijere, uživa i u dugogodišnjem, stabilnom braku s kolegicom Felicity Huffman za koji je jednom prilikom rekao da je 'najbolji potez koji je ikada napravio'.