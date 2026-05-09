Holivudski veteran otkrio koji glumci su najbahatiji, ali i zašto je Harrison Ford poseban

U iskrenom razgovoru za podcast 'We Might Be Drunk', dvostruki dobitnik Emmyja, William H. Macy , osvrnuo se na svoju bogatu, desetljećima dugu karijeru. Iako je glumio uz bok brojnim holivudskim teškašima poput Harrisona Forda i Garyja Oldmana , 76-godišnji Macy nije skrivao da neki njegovi kolege svojim ponašanjem namjerno otežavaju radni proces.

Nepodnošljivo ponašanje i bahatost

Na pitanje voditelja Marka Normanda i Sama Morrila o tome koje glumce zaista 'mrzi', Macy je bio prilično jasan. Kad su spomenuli Tommyja Leeja Jonesa, s kojim je glumio u filmu 'Klijent' 1994. godine, glumac je iskreno priznao: 'Bio je težak'. Ipak, brzo se ogradio dodavši: 'Ne odajem nikakve tajne'.

Voditelji su spomenuli i Jima Carreya, a iako s njim nije radio, Macy je priznao: 'Nisam glumio s njim, ali sam čuo da zna biti zaista težak za suradnju'.

Glumac je izrazio i duboko razočaranje zbog općenite bahatosti u Hollywoodu. 'Znate, ima puno glumaca koji mnogim ljudima zagorčavaju život, a nikada za to ne odgovaraju. I to me ljuti. Život je prekratak', naglasio je. Njegovo je mišljenje da se iza takvog teškog ponašanja na setu zapravo krije duboki strah kod zvijezda koje glume nedodirljivost. 'Mislim da su prestrašeni, to je ono što se događa. Prestrašeni su, a ja sam to i vidio', objasnio je.