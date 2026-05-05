Za Met Galu postala je živa skulptura: Svi samo govore o izdanju Heidi Klum

Heidi Klum na Met Gali pojavila se kao – kip. Njezina transformacija u ‘živu skulpturu’ izazvala je podijeljene reakcije, ali i dominirala crvenim tepihom
Na ovogodišnjoj Met Gali, čija je tema bila ‘Fashion is Art’, slavne osobe natjecale su se tko će doslovnije interpretirati umjetnost. Klum je otišla najdalje: uz pomoć protetike, lateksa i specijalnih efekata pretvorila se u mramorni lik inspiriran klasičnom skulpturom.
Njezin izgled referirao se na djela poput Veiled Vestal, poznatom po iluziji prozirnog vela isklesanog u kamenu.
Skulptura na crvenom tepihu
Klum je nosila kostim koji je imitirao teksturu kamena, uključujući detaljno modelirano lice, ruke i tijelo. Cijeli dojam pojačan je ‘mokrom draperijom’, efektom koji oponaša način na koji tkanina prianja uz tijelo u klasičnoj umjetnosti.
U vizualnom smislu, rezultat je bio toliko uvjerljiv da su neki gledatelji na društvenim mrežama posumnjali je li riječ o stvarnoj osobi ili digitalnoj manipulaciji.
Povratak nakon pauze i maksimalan rizik
Ovo je ujedno bio i njezin povratak na Met Galu nakon više od desetljeća izbivanja. Poznata po ekstremnim transformacijama, osobito za Noć vještica, Klum je i ovaj put ostala vjerna filozofiji ‘više je više’.
Dok su neki hvalili njezinu dosljednost temi i hrabrost, drugi su isticali da je granica između mode i kostima gotovo potpuno izbrisana.
Klum nije bila jedina koja se oslonila na klasičnu umjetnost. Brojni uzvanici inspiraciju su pronašli u antičkim skulpturama, pretvarajući crveni tepih u svojevrsni muzej suvremene mode.
No upravo je njezin ‘kameni’ look bio jedan od najradikalnijih primjera doslovne interpretacije teme.