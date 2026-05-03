Zašto Adidas trenirka danas vrijedi više od luksuzne torbe

Ako se moda nekad temeljila na prestižu i logotipu, danas se sve više vrti oko utjecaja. Lyst Index , koji analizira ponašanje milijuna kupaca kroz pretrage, prodaju i online vidljivost, pokazuje kako sportswear više nije samo casual opcija, nego ravnopravni dio modne elite .

Ključna poruka izvješća jest da moda danas funkcionira kroz kulturološki moment. Nije presudno samo što se nosi, nego tko to nosi i koliko je taj komad prisutan u javnom prostoru. Upravo zato sportski brendovi dobivaju novu težinu . Adidas se savršeno uklapa u taj model. Naime, njegovi komadi istodobno su nosivi, prepoznatljivi i dovoljno prisutni u svakodnevnim kombinacijama da postanu dio šireg trenda.

Da je riječ o stvarnom pomaku, potvrđuju i konkretni podaci iz Lyst Indexa. Tako se adidas Chinese Style Track Top našao se među 10 najtraženijih komada na svijetu, što jasno pokazuje koliko su sportski i retro modeli trenutačno traženi. Istodobno, na listi dominiraju i luksuzni brendovi poput Chaneal , Sainta Laurenta i Diora , što dodatno potvrđuje kako se danas brišu granice između različitih modnih kategorija.

Nova pravila

Jedan od ključnih zaključaka izvješća jest tzv. ‘high-low’ fenomen – kombiniranje luksuznih i pristupačnih komada. Danas je potpuno uobičajeno vidjeti skupe modne komade u kombinaciji sa sportskom odjećom. U takvom kontekstu trenirka ima prednost nad torbom. Lakše se uklapa u svakodnevni stil, češće se pojavljuje u viralnim kombinacijama i ima širi kulturni doseg.

Lyst Index jasno pokazuje da moda ulazi u novu fazu u kojoj cijena više nije jedino mjerilo vrijednosti. Vidljivost, utjecaj i sposobnost da komad postane dio svakodnevice važniji su nego ikad.