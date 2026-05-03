Zašto Adidas trenirka danas vrijedi više od luksuzne torbe

Dok luksuzne torbe i dalje simboliziraju status, najnoviji Lyst Index za prvo tromjesečje 2026. otkriva jasan zaokret – sportski komadi, predvođeni Adidasom, postali su jednako poželjni kao i luksuzni modni dodaci.
Ako se moda nekad temeljila na prestižu i logotipu, danas se sve više vrti oko utjecaja. Lyst Index, koji analizira ponašanje milijuna kupaca kroz pretrage, prodaju i online vidljivost, pokazuje kako sportswear više nije samo casual opcija, nego ravnopravni dio modne elite.
Novi luksuz
Ključna poruka izvješća jest da moda danas funkcionira kroz kulturološki moment. Nije presudno samo što se nosi, nego tko to nosi i koliko je taj komad prisutan u javnom prostoru. Upravo zato sportski brendovi dobivaju novu težinu. Adidas se savršeno uklapa u taj model. Naime, njegovi komadi istodobno su nosivi, prepoznatljivi i dovoljno prisutni u svakodnevnim kombinacijama da postanu dio šireg trenda.
Da je riječ o stvarnom pomaku, potvrđuju i konkretni podaci iz Lyst Indexa. Tako se adidas Chinese Style Track Top našao se među 10 najtraženijih komada na svijetu, što jasno pokazuje koliko su sportski i retro modeli trenutačno traženi. Istodobno, na listi dominiraju i luksuzni brendovi poput Chaneal, Sainta Laurenta i Diora, što dodatno potvrđuje kako se danas brišu granice između različitih modnih kategorija.
Nova pravila
Jedan od ključnih zaključaka izvješća jest tzv. ‘high-low’ fenomen – kombiniranje luksuznih i pristupačnih komada. Danas je potpuno uobičajeno vidjeti skupe modne komade u kombinaciji sa sportskom odjećom. U takvom kontekstu trenirka ima prednost nad torbom. Lakše se uklapa u svakodnevni stil, češće se pojavljuje u viralnim kombinacijama i ima širi kulturni doseg.
Lyst Index jasno pokazuje da moda ulazi u novu fazu u kojoj cijena više nije jedino mjerilo vrijednosti. Vidljivost, utjecaj i sposobnost da komad postane dio svakodnevice važniji su nego ikad.