Pun pogodak Bezosove Lauren: U ovoj haljini bez riječi je ostavila i najveće kritičare

Uoči Met Gale 2026., Lauren Sánchez Bezos spojila je snažnu poruku o budućnosti mode s besprijekornim stajlingom koji nije prošao nezapaženo

Na press konferenciji Met Gale 2026., gdje se pojavila uz Annu Wintour i brojne uzvanike, Lauren Sánchez Bezos ponovno je dokazala da savršeno razumije snagu mode kao komunikacijskog alata. Njezin odabir nije bio slučajan – nosila je arhivski model Johna Galliana iz kolekcije proljeće/ljeto 1995., drapiranu cocktail haljinu od vunenog pepita uzorka koja odiše elegancijom i stavom. I dok je govorila o budućnosti umjetnosti i mode, njezin stajling već je sam po sebi slao jasnu poruku.

Arhivski pogodak Gallianova haljina, s prepoznatljivim drapiranim detaljima i naglašenom siluetom, istaknula je figuru, ali bez pretjerivanja. Klasični uzorak dodatno je naglasio bezvremenski karakter komada, dok midi duljina i asimetrični kroj daju suvremeni twist. Cijeli look bio je promišljen do zadnjeg detalja. Crne salonke s visokom potpeticom vizualno su izdužile liniju tijela, dok su decentne dijamantne naušnice i minimalistički make-up zadržali fokus na haljini. Kosa podignuta u ležernu punđu dodatno je naglasila eleganciju i suverenost. Upravo takav stajlin, tih, ali moća, sve je češći izbor žena koje ne trebaju pretjerivanje da bi ostavile dojam.

Lauren Sanchez Bezos Izvor: EPA / Autor: Kena Betancur

Moda kao poruka Iako je vizualno dominirala, Sánchez Bezos nije propustila naglasiti širu sliku. U svom obraćanju istaknula je važnost ulaganja u budućnost mode i umjetnosti, posebno u kontekstu inovacija i održivosti. ‘Met je oduvijek razumio ono što ostatak svijeta tek sada shvaća – moda je umjetnost’, poručila je. Posebno je naglasila kako budućnost te umjetnosti ovisi o konkretnim ulaganjima, uključujući razvoj novih materijala i tehnologija. ‘Budućnost te umjetnosti zaslužuje ulaganja. Zato Bezos Earth Fund podržava znanstvenike koji iznova promišljaju što tkanina može biti – od održive svile uzgojene u laboratoriju do novih vlakana. To se već događa’, rekla je.

Lauren Sánchez joined Anna Wintour and others at the 2026 Met Gala press conference, wearing a John Galliano SS95 draped houndstooth wool cocktail dress — elegant and poised. pic.twitter.com/PB8M7U30cQ — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) May 4, 2026