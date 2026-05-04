Merkur je ušao u Bika, a ovi horoskopski znakovi dobit će odgovore koje su dugo čekali

P. H.

04.05.2026 u 17:26

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
Nakon intenzivnog vikenda i ulaska Merkura u stabilni znak Bika, komunikacija se drastično usporava, ali postaje konkretnija. Već sutra, 5. svibnja, očekuje nas napet aspekt s Plutonom koji će istjerati na čistac sve prešućene istine, dok će za četiri horoskopska znaka ovaj tjedan označiti kraj višemjesečne neizvjesnosti

Prijelaz Merkura u zemljani znak Bika označava kraj impulzivnih odluka i početak razdoblja u kojem se cijene isključivo dokazi i opipljivi rezultati. Ovo je vrijeme kada se prestaje juriti za brzim pobjedama i energija se usmjerava na ono što je dugoročno održivo, bilo da je riječ o financijskim ulaganjima ili redefiniranju osobnih granica.

Tjedan istine i emocionalne jasnoće

Iako Merkur u Biku nudi stabilnost, već prvi radni dani svibnja donose testove snage volje. Sutrašnji kvadrat Merkura s Plutonom u Vodenjaku donosi intenzivne razgovore i duboke uvide koji se više neće moći ignorirati, prisiljavajući mnoge na suočavanje s moćnim autoritetima. Ipak, sredina mjeseca donosi olakšanje i emocionalnu jasnoću, dok će vrhunac nastupiti 14. svibnja kada će sve financijske i osobne dileme napokon sjesti na svoje mjesto.

Kako Merkur u Biku utječe na svaki horoskopski znak?

Ovnovi se fokusiraju na pitanja novca i vlastite vrijednosti, odbijajući pristati na manje od onoga što zaslužuju. Postaju svjesni kako njihove vještine vrijede više nego što su do sada mislili, što vodi k ozbiljnim financijskim odlukama. Svaki neplanirani trošak sada se detaljno analizira kako bi se osigurala dugoročna stabilnost. Više nisu zainteresirani za prolazne prilike, već traže konkretan povrat za uloženo vrijeme.

Za Bikove je ovo ključni trenutak u kojem mijenjaju način na koji se predstavljaju svijetu i donose važne odluke. Prestaju preispitivati vlastite instinkte i spremni su čvrsto stati iza svojih stavova, što okolina počinje primjećivati. Njihova komunikacija postaje jasnija i usmjerenija, bez mjesta za sumnju ili nesigurnost. Ovo razdoblje koriste za redefiniranje vlastite istine i postavljanje novih standarda u osobnom izražavanju.

Michelle Pfeiffer je Bik, rođena je 29. travnja 1958. Izvor: EPA / Autor: ETIENNE LAURENT

Blizanci ulaze u fazu povlačenja u kojoj shvaćaju da ne moraju svaku misao podijeliti s drugima. Ovo je moćno vrijeme za refleksiju i obradu informacija 'iza kulisa', što im donosi prijeko potreban unutarnji mir. Fokusiraju se na introspekciju i vođenje dnevnika, ostavljajući važne razgovore za razdoblje koje dolazi. Shvaćaju prednost tišine i važnost čuvanja određenih ideja samo za sebe.

Društveni život Rakova prolazi kroz svojevrsnu provjeru stvarnosti u kojoj preispituju kome doista mogu vjerovati. Grupe u kojima se kreću mijenjaju dinamiku, što ih prisiljava da ponovno procijene gdje zapravo pripadaju i tko ih podržava. Koriste ovo vrijeme za usklađivanje s ljudima koji dijele njihove ciljeve i pružaju im iskrenu podršku. Ne boje se reći ono što je potrebno kako bi zaštitili vlastite interese unutar društvenog kruga.

Meryl Streep je Rak, rođena je 22. lipnja 1949. Izvor: Profimedia / Autor: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lavovima karijera postaje prioritet, a način na koji komuniciraju s nadređenima otvara im vrata o kojima su do sada samo sanjali. Razgovaraju s autoritetom i samopouzdanjem, pokazujući da su spremni za preuzimanje većih odgovornosti. Više ne žele 'igrati na malo' i svjesno biraju riječi koje ostavljaju snažan dojam na klijente i šefove. Svaki njihov poslovni istup sada je namjeran i strateški osmišljen.

Djevice žude za širenjem vidika i novim iskustvima, bilo kroz putovanja ili dodatnu edukaciju. Informacije koje dobivaju mijenjaju njihov pogled na svijet i potiču ih na napuštanje zone komfora. Više ih ne zanimaju površne teme, već traže dublji smisao u svemu što uče i rade. Spremni su na rast i promjenu okruženja ako im to nudi priliku za profesionalni i osobni razvoj.

Zendaya je Djevica, rođena je 1. rujna 1996. Izvor: Profimedia / Autor: MBS/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Vage izbjegavaju površne razgovore i fokusiraju se na intimne teme koje otkrivaju što se krije ispod površine. Pitanja novca, povjerenja i emocionalne ranjivosti dolaze na dnevni red i zahtijevaju izravan pristup. Iako su ovi razgovori intenzivni, upravo u njima pronalaze svoju trenutačnu moć i snagu. Prestaju uzmicati pred teškim temama i hrabro se suočavaju s onim što ih muči u najbližim odnosima.

Škorpionima odnosi s drugima postaju središnja tema, a iskrenost u komunikaciji više nije opcionalna. Shvaćaju da izbjegavanje teških razgovora samo odgađa neizbježno, stoga biraju izravan pristup partnerima. Bez obzira na to definiraju li odnos ili rješavaju nesuglasice, teže potpunoj jasnoći i istini. Koriste ovaj tranzit kako bi se napokon našli na istoj valnoj duljini s dragim osobama.

Strijelci se fokusiraju se na uvođenje strukture u svakodnevnu rutinu i radno okruženje, korak po korak. Shvaćaju važnost discipline u obavljanju zadataka koje su do sada odgađali. Organizacija rasporeda postaje im prioritet kako bi povećali učinkovitost i smanjili stres. Iako im ovi zadaci nisu glamurozni, svjesni su da su nužni za postizanje dugoročnih ciljeva.

Taylor Swift Izvor: Profimedia / Autor: Jairo / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kreativnost i romantični odnosi traže od Jarčeva da se opuste i prestanu previše analizirati svaki postupak. Svoje osjećaje izražavaju bez straha od tuđeg mišljenja, dopuštajući si uživanje u trenutku. Dijele svoje ideje s drugima i uviđaju da njihov glas zaslužuje biti saslušan u kreativnim krugovima. Ovo je razdoblje u kojem biraju zadovoljstvo koje je iskreno i samo njihovo.

Vodenjaci rješavaju obiteljske dinamike i situacije u domu koje su dugo izbjegavali ili odgađali. Postavljanje jasnih granica i razgovor o odgovornostima s ukućanima donosi im prijeko potreban mir. Shvaćaju da stabilnost u privatnom životu počinje s potpunom iskrenošću, čak i ako je ona u početku neugodna. Koriste ovaj tranzit za stvaranje čvrstih temelja unutar svoja četiri zida.

Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: Profimedia / Autor: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Riječi Riba postaju precizne i pogađaju bit problema, ostavljajući nimalo mjesta za nesporazume. U svakodnevnim interakcijama s prijateljima ili kolegama govore točno ono što misle. Više se ne boje postaviti stvari na svoje mjesto u sastancima ili običnim razgovorima. Svaka konverzacija koju vode sada ima jasnu svrhu i težinu.

