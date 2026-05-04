Merkur je ušao u Bika, a ovi horoskopski znakovi dobit će odgovore koje su dugo čekali

Nakon intenzivnog vikenda i ulaska Merkura u stabilni znak Bika, komunikacija se drastično usporava, ali postaje konkretnija. Već sutra, 5. svibnja, očekuje nas napet aspekt s Plutonom koji će istjerati na čistac sve prešućene istine, dok će za četiri horoskopska znaka ovaj tjedan označiti kraj višemjesečne neizvjesnosti

Prijelaz Merkura u zemljani znak Bika označava kraj impulzivnih odluka i početak razdoblja u kojem se cijene isključivo dokazi i opipljivi rezultati. Ovo je vrijeme kada se prestaje juriti za brzim pobjedama i energija se usmjerava na ono što je dugoročno održivo, bilo da je riječ o financijskim ulaganjima ili redefiniranju osobnih granica.

Tjedan istine i emocionalne jasnoće Iako Merkur u Biku nudi stabilnost, već prvi radni dani svibnja donose testove snage volje. Sutrašnji kvadrat Merkura s Plutonom u Vodenjaku donosi intenzivne razgovore i duboke uvide koji se više neće moći ignorirati, prisiljavajući mnoge na suočavanje s moćnim autoritetima. Ipak, sredina mjeseca donosi olakšanje i emocionalnu jasnoću, dok će vrhunac nastupiti 14. svibnja kada će sve financijske i osobne dileme napokon sjesti na svoje mjesto.

Ovan U ljubavi vam danas koristi da usporite i birate riječi – ono što biste jučer rekli naglo, danas možete izreći smirenije, ali jednako iskreno. Ulazak Merkura u Bika pomaže vam da svoje želje i planove pretočite u konkretnu priču, umjesto da sve ostane na naletu entuzijazma. Na poslu vam ide bolje kad radite postupno i temeljito, pa radije odradite manje zadataka kvalitetno nego da se rasipate na sve strane. Financijski je dan dobar za realan pogled na stanje računa i prvi korak prema štednji ili pametnijem trošenju. Zdravlju najviše koristi kombinacija kretanja i prizemljenja – šetnja, rad oko kuće ili kratki trening bez forsiranja.

Bik Danas ste ljubavno magnetični, ali i zahtjevniji – želite osjećaj stvarne, a ne deklarativne predanosti, pa ćete manje tolerirati površne poteze. Sunce i Merkur u vašem znaku daju vam jasan glas i sposobnost da mirno, ali čvrsto kažete što vam treba da biste bili zadovoljni. Poslovno je odličan dan za definiranje ciljeva, rokova i uvjeta – sve što dogovorite sada ima šanse potrajati. Financijski se isplati razmišljati dugoročno: što vam je zaista važno, u što se isplati ulagati, a što je višak. Zdravlju najviše pomaže ritam koji ne žuri – kvalitetni obroci, dovoljno sna i barem malo boravka u prirodi.

Blizanci U odnosima vam danas više znači iskrena poruka nego grandiozna gesta – mali znak da netko misli na vas bit će vam dovoljan da se osjećate povezano. Mjesec u Strijelcu nasuprot vašem znaku i Venera u Blizancima pojačavaju vašu društvenost, pa vam flert i razgovori idu od ruke. Na poslu ste jaki u priči, prezentacijama i svemu što traži brzu prilagodbu, ali bi tempo mogao biti naporan ako svima kažete 'da'. Financijski pripazite na sitne izdatke na koje mašete rukom – zajedno čine veću cifru nego što mislite. Zdravlju najviše koristi da ubacite kratke pauze bez ekrana i malo zraka između obaveza.

Rak U ljubavi vam danas prija društvo ljudi koji vam pružaju osjećaj podrške, bilo da je riječ o partneru, obitelji ili bliskom prijatelju. Mjesec u Strijelcu naglašava vašu potrebu da se izvučete iz kućne rutine, pa bi zajednička aktivnost van doma dobro došla i odnosu i raspoloženju. Poslovno je dan dobar za timske zadatke i suradnju, ali pokušajte ne preuzimati tuđe brige na svoja leđa. Financijski obratite pažnju na zajedničke troškove i dogovore, no bez dramatiziranja. Zdravlju najviše pomaže malo više kretanja nego inače i večer u kojoj nećete rješavati tuđe probleme.

Lav Danas ste ljubavno otvoreni i zaigrani, a Mjesec u Strijelcu budi potrebu za zabavom, smijehom i aktivnostima koje izlaze iz rutine. Ako ste u vezi, dobro će vam doći da zajedno isprobate nešto što inače ne radite – sport, izlazak ili mali izlet. Na poslu se lakše ističete jer kombinirate samopouzdanje i ležerniji pristup, pa ljudi rado slijede vaše prijedloge. Financijski dan naglašava ideju da se trud treba i osjetiti, pa ćete više razmišljati o tome što dobivate za uloženo. Zdravlju najviše koristi da višak vatre u vama izbacite kroz pokret umjesto kroz nervozu.

Djevica U ljubavi danas želite jasniji osjećaj zemlje pod nogama – pristupate emotivnim temama praktično, tražeći konkretne dogovore i korake. Mjesec u Strijelcu naglašava unutarnju napetost između želje za sigurnošću i potrebe za promjenom, pa ćete razmišljati o tome kako uskladiti privatni i profesionalni život. Poslovno je dobar dan za strukturiranje obaveza i planiranje narednih tjedana, posebno ako uključuje učenje ili usavršavanje. Financijski se isplati razmisliti o budžetu za sve što se tiče doma, prije nego donesete odluke na brzinu. Zdravlju najviše koristi umjerenost u svemu – i u hrani, i u radu, i u brigama.

Vaga Danas ste posebno vješti u razgovorima koji razrješavaju napetosti – prirodno vam dolazi balansiranje između vlastitih i tuđih potreba. Mjesec u Strijelcu daje vašim riječima toplinu i optimizam, pa u ljubavi možete puno postići iskrenim, ali ne preteškim tonom. Na poslu ste na svom terenu u svemu što uključuje kontakt s ljudima, pregovore, prezentacije ili koordinaciju. Financijski razmislite o raspodjeli troškova i prihoda – možda postoji jednostavniji model koji vama više odgovara. Zdravlju najviše koristi kretanje, čak i ako je to samo duža šetnja, i okruženje u kojem se osjećate estetski zadovoljno.

Škorpion U ljubavi vam danas više odgovaraju konkretna djela od velikih riječi – bit će vam važno da vidite tko je spreman potegnuti zajedno s vama. Mjesec u Strijelcu naglašava vaše polje vrijednosti i sigurnosti, pa ste osjetljiviji na teme davanja i primanja, emocionalno i financijski. Na poslu je dobar trenutak da realno sagledate u što ulažete svoju energiju i dobivate li za to adekvatnu protuvrijednost. Financijski možete povući pametan, iako možda nepopularan rez koji dugoročno donosi olakšanje. Zdravlju najviše koristi stabilan ritam i što manje ulaska u situacije koje vam dižu adrenalin bez koristi.

Strijelac S Mjesecom u vašem znaku osjećate pojačan optimizam i potrebu da pokrenete nešto novo, a u ljubavi to znači da ste spremni na inicijativu. Bilo da se radi o poruci, pozivu ili prijedlogu, danas vam je lakše reći što vam je na srcu, a drugi reagiraju na vašu iskrenost. Na poslu kombinirate entuzijazam i fleksibilnost, pa dobro stojite u zadacima koji traže brzu prilagodbu ili rad s ljudima. Financijski ste skloniji trošenju na iskustva nego na stvari, no pripazite da ne prijeđete vlastite granice. Zdravlju najviše koristi kretanje i boravak na otvorenom – što manje zatvoreni prostori, to bolji osjećaj.

Jarac Danas vam u ljubavi više odgovara mir i povlačenje nego jaka akcija – želite osjećaj da vas netko razumije i kad šutite. Mjesec u Strijelcu povlači vašu pažnju prema unutarnjem svijetu, pa se možete uhvatiti u razmišljanju o prošlim iskustvima i onome što želite dalje. Poslovno je dobar dan za rad u tišini, pripremu i planiranje, čak i ako izvana izgleda da se ništa spektakularno ne događa. Financijski možete razmišljati o rezanju suvišnih troškova, ali bez pretjeranog dramatičnog rezanja svega odjednom. Zdravlju najviše koristi više sna, manje opterećenja vijestima i jasna granica gdje prestaju obaveze, a počinje vaše vrijeme.

Vodenjak U odnosima vam danas najviše prija osjećaj da ste dio zajednice – kroz prijatelje, grupne aktivnosti ili zajedničke planove s partnerom. Mjesec u Strijelcu naglašava vaše polje druženja, pa se kroz ljude lako otvore i ljubavne teme, bilo da ste u vezi ili ste slobodni. Na poslu ste jaki u timskim projektima i svemu gdje se traži šira perspektiva; možete biti onaj koji povezuje različite ideje. Financijski dobit može doći kroz zajednički pothvat ili preporuku, ako ste spremni surađivati. Zdravlju najviše koristi društveno kretanje – šetnja, rekreacija ili druženje koje vas puni, a ne iscrpljuje.

Ljubavne priče danas se dotiču i vašeg statusa, ciljeva i onoga gdje se vidite zajedno u narednim godinama. Mjesec u Strijelcu stavlja fokus na polje karijere, pa i kroz posao možete doći do novih uvida o tome kakav odnos želite i tko vas stvarno podržava. Na poslu se otvaraju prilike da preuzmete dodatnu odgovornost ili pokažete što znate, što u konačnici može imati i financijski odjek. Važno je da ne sumnjate u sebe onog trenutka kad dođete u prvi plan. Zdravlju najviše koristi da ne radite protiv vlastitog ritma – ubacite pauzu prije nego što osjetite da ste potpuno iscrpljeni.

Kako Merkur u Biku utječe na svaki horoskopski znak? Ovnovi se fokusiraju na pitanja novca i vlastite vrijednosti, odbijajući pristati na manje od onoga što zaslužuju. Postaju svjesni kako njihove vještine vrijede više nego što su do sada mislili, što vodi k ozbiljnim financijskim odlukama. Svaki neplanirani trošak sada se detaljno analizira kako bi se osigurala dugoročna stabilnost. Više nisu zainteresirani za prolazne prilike, već traže konkretan povrat za uloženo vrijeme. Za Bikove je ovo ključni trenutak u kojem mijenjaju način na koji se predstavljaju svijetu i donose važne odluke. Prestaju preispitivati vlastite instinkte i spremni su čvrsto stati iza svojih stavova, što okolina počinje primjećivati. Njihova komunikacija postaje jasnija i usmjerenija, bez mjesta za sumnju ili nesigurnost. Ovo razdoblje koriste za redefiniranje vlastite istine i postavljanje novih standarda u osobnom izražavanju.

Michelle Pfeiffer je Bik, rođena je 29. travnja 1958. Izvor: EPA / Autor: ETIENNE LAURENT







Blizanci ulaze u fazu povlačenja u kojoj shvaćaju da ne moraju svaku misao podijeliti s drugima. Ovo je moćno vrijeme za refleksiju i obradu informacija 'iza kulisa', što im donosi prijeko potreban unutarnji mir. Fokusiraju se na introspekciju i vođenje dnevnika, ostavljajući važne razgovore za razdoblje koje dolazi. Shvaćaju prednost tišine i važnost čuvanja određenih ideja samo za sebe. Društveni život Rakova prolazi kroz svojevrsnu provjeru stvarnosti u kojoj preispituju kome doista mogu vjerovati. Grupe u kojima se kreću mijenjaju dinamiku, što ih prisiljava da ponovno procijene gdje zapravo pripadaju i tko ih podržava. Koriste ovo vrijeme za usklađivanje s ljudima koji dijele njihove ciljeve i pružaju im iskrenu podršku. Ne boje se reći ono što je potrebno kako bi zaštitili vlastite interese unutar društvenog kruga.

Meryl Streep je Rak, rođena je 22. lipnja 1949. Izvor: Profimedia / Autor: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lavovima karijera postaje prioritet, a način na koji komuniciraju s nadređenima otvara im vrata o kojima su do sada samo sanjali. Razgovaraju s autoritetom i samopouzdanjem, pokazujući da su spremni za preuzimanje većih odgovornosti. Više ne žele 'igrati na malo' i svjesno biraju riječi koje ostavljaju snažan dojam na klijente i šefove. Svaki njihov poslovni istup sada je namjeran i strateški osmišljen. Djevice žude za širenjem vidika i novim iskustvima, bilo kroz putovanja ili dodatnu edukaciju. Informacije koje dobivaju mijenjaju njihov pogled na svijet i potiču ih na napuštanje zone komfora. Više ih ne zanimaju površne teme, već traže dublji smisao u svemu što uče i rade. Spremni su na rast i promjenu okruženja ako im to nudi priliku za profesionalni i osobni razvoj.

Zendaya je Djevica, rođena je 1. rujna 1996. Izvor: Profimedia / Autor: MBS/MEGA / The Mega Agency / Profimedia





Vage izbjegavaju površne razgovore i fokusiraju se na intimne teme koje otkrivaju što se krije ispod površine. Pitanja novca, povjerenja i emocionalne ranjivosti dolaze na dnevni red i zahtijevaju izravan pristup. Iako su ovi razgovori intenzivni, upravo u njima pronalaze svoju trenutačnu moć i snagu. Prestaju uzmicati pred teškim temama i hrabro se suočavaju s onim što ih muči u najbližim odnosima. Škorpionima odnosi s drugima postaju središnja tema, a iskrenost u komunikaciji više nije opcionalna. Shvaćaju da izbjegavanje teških razgovora samo odgađa neizbježno, stoga biraju izravan pristup partnerima. Bez obzira na to definiraju li odnos ili rješavaju nesuglasice, teže potpunoj jasnoći i istini. Koriste ovaj tranzit kako bi se napokon našli na istoj valnoj duljini s dragim osobama. Strijelci se fokusiraju se na uvođenje strukture u svakodnevnu rutinu i radno okruženje, korak po korak. Shvaćaju važnost discipline u obavljanju zadataka koje su do sada odgađali. Organizacija rasporeda postaje im prioritet kako bi povećali učinkovitost i smanjili stres. Iako im ovi zadaci nisu glamurozni, svjesni su da su nužni za postizanje dugoročnih ciljeva.

Taylor Swift Izvor: Profimedia / Autor: Jairo / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kreativnost i romantični odnosi traže od Jarčeva da se opuste i prestanu previše analizirati svaki postupak. Svoje osjećaje izražavaju bez straha od tuđeg mišljenja, dopuštajući si uživanje u trenutku. Dijele svoje ideje s drugima i uviđaju da njihov glas zaslužuje biti saslušan u kreativnim krugovima. Ovo je razdoblje u kojem biraju zadovoljstvo koje je iskreno i samo njihovo. Vodenjaci rješavaju obiteljske dinamike i situacije u domu koje su dugo izbjegavali ili odgađali. Postavljanje jasnih granica i razgovor o odgovornostima s ukućanima donosi im prijeko potreban mir. Shvaćaju da stabilnost u privatnom životu počinje s potpunom iskrenošću, čak i ako je ona u početku neugodna. Koriste ovaj tranzit za stvaranje čvrstih temelja unutar svoja četiri zida.

Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: Profimedia / Autor: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia



