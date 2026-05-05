SPEKTAKL U NEW YORKU

Pogledajte izdanja s Met Gale: Najveća modna večer donijela odvažne i neobične kreacije

I. B.

05.05.2026 u 07:18

Met Gala 2026
Met Gala 2026
Novo izdanje Met Gale još je jednom potvrdilo status najvažnije modne večeri na svijetu, ali i pokazalo kako moda sve više briše granicu između umjetnosti i spektakla

Ovogodišnja tema ‘Costume Art’ stavila je fokus na tijelo kao umjetničko platno, a crveni tepih pretvoren je u svojevrsni živi muzej. Najveće zvijezde stigle su u izdanjima koja su balansirala između visoke mode i umjetničkih instalacija, dok je događaj ponovno imao i humanitarnu dimenziju.

Dress code ‘Fashion Is Art’ dao je uzvanicima veliku slobodu interpretacije, što je rezultiralo nizom odvažnih i konceptualnih izdanja. Cilj nije bio doslovno kopirati umjetnička djela, već kroz modu istražiti odnos tijela, identiteta i estetike.

Mnogi su se odlučili za reinterpretaciju slavnih umjetnina, dok su drugi ponudili futurističke ili gotovo skulpturalne kreacije. Crveni tepih tako je funkcionirao kao produžetak muzejske izložbe, brišući granicu između promatrača i eksponata.

Emma Chamberlain
  • Glenn Martens i Zoe Kravitz
  • Beyonce
  • Naomi Osaka
  • Rihanna i A$AP Rocky
  • Cara Delevingne
    +56
Zvijezde i povratci koji su obilježili večer

Jedan od najzapaženijih trenutaka bio je povratak Beyoncé nakon deset godina izbivanja, i to u ulozi domaćice večeri. Njezina kristalna haljina inspirirana kosturom savršeno se uklopila u temu koja istražuje ljudsko tijelo kao umjetnički motiv.

Na crvenom tepihu istaknuli su se i brojni drugi uzvanici, od raskošnih povijesnih referenci do futurističkih interpretacija mode. Gala je ponovno okupila globalnu elitu iz svijeta mode, filma i glazbe, potvrđujući svoj status događaja godine.

Jay Z, Beyonce i Blue Ivy
Iza glamura stoji i ključna svrha – prikupljanje sredstava za Kostimografski institut. Ovogodišnje izdanje donijelo je rekordne iznose, uz cijene ulaznica koje su dosezale i 100.000 dolara.

Istodobno, otvorenje novih galerijskih prostora dodatno je naglasilo važnost mode kao ravnopravne umjetničke discipline unutar muzeja.

