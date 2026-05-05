Pogledajte izdanja s Met Gale: Najveća modna večer donijela odvažne i neobične kreacije

Ovogodišnja tema ‘Costume Art’ stavila je fokus na tijelo kao umjetničko platno , a crveni tepih pretvoren je u svojevrsni živi muzej. Najveće zvijezde stigle su u izdanjima koja su balansirala između visoke mode i umjetničkih instalacija, dok je događaj ponovno imao i humanitarnu dimenziju.

Dress code ‘Fashion Is Art’ dao je uzvanicima veliku slobodu interpretacije, što je rezultiralo nizom odvažnih i konceptualnih izdanja. Cilj nije bio doslovno kopirati umjetnička djela, već kroz modu istražiti odnos tijela, identiteta i estetike.

Mnogi su se odlučili za reinterpretaciju slavnih umjetnina, dok su drugi ponudili futurističke ili gotovo skulpturalne kreacije. Crveni tepih tako je funkcionirao kao produžetak muzejske izložbe, brišući granicu između promatrača i eksponata.