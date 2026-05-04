Dnevni horoskop za 4. svibnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

Bilo da se radi o poruci, pozivu ili prijedlogu, danas je Strijelcima lakše reći što im je na srcu, a drugi reagiraju na njihovu iskrenost. Na poslu kombiniraju entuzijazam i fleksibilnost, pa dobro stoje u zadacima koji traže brzu prilagodbu ili rad s ljudima. Financijski su skloniji trošenju na iskustva nego na stvari, no treba pripaziti da ne prijeđu vlastite granice.
-
Ovan
U ljubavi vam danas koristi da usporite i birate riječi – ono što biste jučer rekli naglo, danas možete izreći smirenije, ali jednako iskreno. Ulazak Merkura u Bika pomaže vam da svoje želje i planove pretočite u konkretnu priču, umjesto da sve ostane na naletu entuzijazma. Na poslu vam ide bolje kad radite postupno i temeljito, pa radije odradite manje zadataka kvalitetno nego da se rasipate na sve strane. Financijski je dan dobar za realan pogled na stanje računa i prvi korak prema štednji ili pametnijem trošenju. Zdravlju najviše koristi kombinacija kretanja i prizemljenja – šetnja, rad oko kuće ili kratki trening bez forsiranja.
-
Bik
Danas ste ljubavno magnetični, ali i zahtjevniji – želite osjećaj stvarne, a ne deklarativne predanosti, pa ćete manje tolerirati površne poteze. Sunce i Merkur u vašem znaku daju vam jasan glas i sposobnost da mirno, ali čvrsto kažete što vam treba da biste bili zadovoljni. Poslovno je odličan dan za definiranje ciljeva, rokova i uvjeta – sve što dogovorite sada ima šanse potrajati. Financijski se isplati razmišljati dugoročno: što vam je zaista važno, u što se isplati ulagati, a što je višak. Zdravlju najviše pomaže ritam koji ne žuri – kvalitetni obroci, dovoljno sna i barem malo boravka u prirodi.
-
Blizanci
U odnosima vam danas više znači iskrena poruka nego grandiozna gesta – mali znak da netko misli na vas bit će vam dovoljan da se osjećate povezano. Mjesec u Strijelcu nasuprot vašem znaku i Venera u Blizancima pojačavaju vašu društvenost, pa vam flert i razgovori idu od ruke. Na poslu ste jaki u priči, prezentacijama i svemu što traži brzu prilagodbu, ali bi tempo mogao biti naporan ako svima kažete 'da'. Financijski pripazite na sitne izdatke na koje mašete rukom – zajedno čine veću cifru nego što mislite. Zdravlju najviše koristi da ubacite kratke pauze bez ekrana i malo zraka između obaveza.
-
Rak
U ljubavi vam danas prija društvo ljudi koji vam pružaju osjećaj podrške, bilo da je riječ o partneru, obitelji ili bliskom prijatelju. Mjesec u Strijelcu naglašava vašu potrebu da se izvučete iz kućne rutine, pa bi zajednička aktivnost van doma dobro došla i odnosu i raspoloženju. Poslovno je dan dobar za timske zadatke i suradnju, ali pokušajte ne preuzimati tuđe brige na svoja leđa. Financijski obratite pažnju na zajedničke troškove i dogovore, no bez dramatiziranja. Zdravlju najviše pomaže malo više kretanja nego inače i večer u kojoj nećete rješavati tuđe probleme.
-
Lav
Danas ste ljubavno otvoreni i zaigrani, a Mjesec u Strijelcu budi potrebu za zabavom, smijehom i aktivnostima koje izlaze iz rutine. Ako ste u vezi, dobro će vam doći da zajedno isprobate nešto što inače ne radite – sport, izlazak ili mali izlet. Na poslu se lakše ističete jer kombinirate samopouzdanje i ležerniji pristup, pa ljudi rado slijede vaše prijedloge. Financijski dan naglašava ideju da se trud treba i osjetiti, pa ćete više razmišljati o tome što dobivate za uloženo. Zdravlju najviše koristi da višak vatre u vama izbacite kroz pokret umjesto kroz nervozu.
-
Djevica
U ljubavi danas želite jasniji osjećaj zemlje pod nogama – pristupate emotivnim temama praktično, tražeći konkretne dogovore i korake. Mjesec u Strijelcu naglašava unutarnju napetost između želje za sigurnošću i potrebe za promjenom, pa ćete razmišljati o tome kako uskladiti privatni i profesionalni život. Poslovno je dobar dan za strukturiranje obaveza i planiranje narednih tjedana, posebno ako uključuje učenje ili usavršavanje. Financijski se isplati razmisliti o budžetu za sve što se tiče doma, prije nego donesete odluke na brzinu. Zdravlju najviše koristi umjerenost u svemu – i u hrani, i u radu, i u brigama.
-
Vaga
Danas ste posebno vješti u razgovorima koji razrješavaju napetosti – prirodno vam dolazi balansiranje između vlastitih i tuđih potreba. Mjesec u Strijelcu daje vašim riječima toplinu i optimizam, pa u ljubavi možete puno postići iskrenim, ali ne preteškim tonom. Na poslu ste na svom terenu u svemu što uključuje kontakt s ljudima, pregovore, prezentacije ili koordinaciju. Financijski razmislite o raspodjeli troškova i prihoda – možda postoji jednostavniji model koji vama više odgovara. Zdravlju najviše koristi kretanje, čak i ako je to samo duža šetnja, i okruženje u kojem se osjećate estetski zadovoljno.
-
Škorpion
U ljubavi vam danas više odgovaraju konkretna djela od velikih riječi – bit će vam važno da vidite tko je spreman potegnuti zajedno s vama. Mjesec u Strijelcu naglašava vaše polje vrijednosti i sigurnosti, pa ste osjetljiviji na teme davanja i primanja, emocionalno i financijski. Na poslu je dobar trenutak da realno sagledate u što ulažete svoju energiju i dobivate li za to adekvatnu protuvrijednost. Financijski možete povući pametan, iako možda nepopularan rez koji dugoročno donosi olakšanje. Zdravlju najviše koristi stabilan ritam i što manje ulaska u situacije koje vam dižu adrenalin bez koristi.
-
Strijelac
S Mjesecom u vašem znaku osjećate pojačan optimizam i potrebu da pokrenete nešto novo, a u ljubavi to znači da ste spremni na inicijativu. Bilo da se radi o poruci, pozivu ili prijedlogu, danas vam je lakše reći što vam je na srcu, a drugi reagiraju na vašu iskrenost. Na poslu kombinirate entuzijazam i fleksibilnost, pa dobro stojite u zadacima koji traže brzu prilagodbu ili rad s ljudima. Financijski ste skloniji trošenju na iskustva nego na stvari, no pripazite da ne prijeđete vlastite granice. Zdravlju najviše koristi kretanje i boravak na otvorenom – što manje zatvoreni prostori, to bolji osjećaj.
-
Jarac
Danas vam u ljubavi više odgovara mir i povlačenje nego jaka akcija – želite osjećaj da vas netko razumije i kad šutite. Mjesec u Strijelcu povlači vašu pažnju prema unutarnjem svijetu, pa se možete uhvatiti u razmišljanju o prošlim iskustvima i onome što želite dalje. Poslovno je dobar dan za rad u tišini, pripremu i planiranje, čak i ako izvana izgleda da se ništa spektakularno ne događa. Financijski možete razmišljati o rezanju suvišnih troškova, ali bez pretjeranog dramatičnog rezanja svega odjednom. Zdravlju najviše koristi više sna, manje opterećenja vijestima i jasna granica gdje prestaju obaveze, a počinje vaše vrijeme.
-
Vodenjak
U odnosima vam danas najviše prija osjećaj da ste dio zajednice – kroz prijatelje, grupne aktivnosti ili zajedničke planove s partnerom. Mjesec u Strijelcu naglašava vaše polje druženja, pa se kroz ljude lako otvore i ljubavne teme, bilo da ste u vezi ili ste slobodni. Na poslu ste jaki u timskim projektima i svemu gdje se traži šira perspektiva; možete biti onaj koji povezuje različite ideje. Financijski dobit može doći kroz zajednički pothvat ili preporuku, ako ste spremni surađivati. Zdravlju najviše koristi društveno kretanje – šetnja, rekreacija ili druženje koje vas puni, a ne iscrpljuje.
-
Ribe
Ljubavne priče danas se dotiču i vašeg statusa, ciljeva i onoga gdje se vidite zajedno u narednim godinama. Mjesec u Strijelcu stavlja fokus na polje karijere, pa i kroz posao možete doći do novih uvida o tome kakav odnos želite i tko vas stvarno podržava. Na poslu se otvaraju prilike da preuzmete dodatnu odgovornost ili pokažete što znate, što u konačnici može imati i financijski odjek. Važno je da ne sumnjate u sebe onog trenutka kad dođete u prvi plan. Zdravlju najviše koristi da ne radite protiv vlastitog ritma – ubacite pauzu prije nego što osjetite da ste potpuno iscrpljeni.
Mjesec u Strijelcu stavlja fokus na polje karijere, pa i kroz posao Ribe mogu doći do novih uvida o tome kakav odnos žele i tko ih stvarno podržava. Na poslu se otvaraju prilike da preuzmu dodatnu odgovornost ili pokažu što znaju, što u konačnici može imati i financijski odjek. Važno je da ne sumnjaju u sebe onog trenutka kad dođu u prvi plan. Zdravlju najviše koristi da ne rade protiv vlastitog ritma.
Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.