Ovako se krše 50 plus modna pravila: Nemoguće ju je ne primijetiti u ovoj ludoj nijansi

Neonski zelena od glave do pete? Da, plavokosa Britanka ponovno je izazvala senzaciju na londonskim ulicama te potvrdila da se ovu 50 plus damu ne može ne primijetiti.

Neonski zelena svilena bluza oversized kroja, s odgovarajućim hlačama širokih nogavica brenda Essentiel Antwerp , te tamnoplava kožna torbica kao jedini kontrast i kvadratne sunčane naočale stvorili su besprijekoran izgled.

Premda se mnoge njezine vršnjakinje na ovako odvažne kombinacije nikad ne bi odvažile, to ne vrijedi za Amandu.

Uvijek odvažna

Nošenje iste nijanse od glave do pete nije nova pojava u modnom rječniku, ali malo tko to nosi s takvom uvjerljivošću kao ova 55-godišnja Britanka. Neonski zelena, vatrenocrvena ili candy ružičasta: njezina garderoba funkcionira poput spektra koji se ciklički ponavlja, uvijek intenzivan, uvijek prepoznatljiv...

A ono što mnogi ne primijete odmah formula je koja je zapravo izrazito minimalistička. U tom slučaju jedna boja preuzima svu odgovornost, a ostatak se svodi na stilsku esenciju koja nikad ne izlazi iz mode: dobar kroj, fina tkanina, decentan nakit...

Iako modna industrija već desetljećima šalje neizrečenu poruku ženama nakon pedesete: utopite se u neutralne tonove i nemojte se isticati, to Amandu, sudeći po svemu, nimalo ne zanima. Kako je i sama jednom istaknula, za nju je bit mode u preuzimanju rizika. 'Ohrabrujem sve da se malo zabave i budu malo smjeliji. Bila bih dosadna kad bih se držala sigurnog', rekla je.

Stoga nimalo ne čudi to da britanski mediji već godinama prate njezin stil s podijeljenim reakcijama jer redovito nosi izrazito odvažne i upečatljive odjevne kombinacije koje u prvi plan ističu njezinu vitku figuru te rado prkosi uvriježenim pravilima o odijevanju 50 plus dama.

U svakom slučaju, kao i uvijek dosad, Amanda je poslala vrlo snažnu poruku: odvažne boje nisu privilegija mlađih generacija.