Omražena kombinacija koju smo godinama izbjegavali vratila se na velika vrata

I. B.

07.05.2026 u 07:03

Izvor: Profimedia / Autor: Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Moda se ponovno poigrava nostalgijom, vraćajući na scenu kombinacije koje smo smatrali zaboravljenima. Tajice i tunika, nekad osporavani duo, u 2026. dobivaju novo, suvremeno lice

Trendovi se neumorno vraćaju, a nostalgija za estetikom 2000-ih i 2010-ih ponovno diktira modne smjerove. Među njima se ističe i povratak kombinacije tajica i tunike, nekoć osporavane, danas reinterpretirane u suvremenom ključu. Ovaj spoj ponovno osvaja ulice i društvene mreže.

Neočekivani povratak starog dua

Nekad gotovo uniforma tinejdžerskog stila, kombinacija tajica i tunike obilježila je jedno modno razdoblje koje su mnogi kasnije nastojali zaboraviti. Tajice, najčešće crne i usko pripijene, nosile su se uz tunike - komade na granici između majice i haljine. Upravo je ta kombinacija nudila praktično rješenje za svakodnevne outfite.

U to vrijeme bila je prisutna posvuda, od školskih hodnika do crvenih tepiha. Ipak, s vremenom je izgubila status poželjnog izbora i završila na popisu modnih promašaja. No moda rijetko zaboravlja – ono što jednom padne u zaborav često se vraća u novom ruhu. Upravo to sada gledamo i s ovim duetom.

Povratak kombinacije tunike i tajica dio je šireg oživljavanja tajica, koje su ponovno stekle status ključnog komada u garderobi. Danas se nose u različitim stilskim varijacijama, od ležernih do elegantnih kombinacija.

Za proljeće 2026. tunika se nameće kao njihov idealan partner. Y2K estetika vraća se kroz šarene modele s volanima i naglašenim detaljima, ali ovaj trend dobiva i modernije interpretacije. Minimalističke kombinacije s crnim tunikama i usklađenim cipelama, kratki baloneri nošeni poput haljina preko tajica ili capri varijante uz duge košulje i ravne sandale pokazuju koliko je ovaj spoj postao prilagodljiv suvremenom stilu.

