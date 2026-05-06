Cipele koje su drmale modom početkom milenija ponovno su poželjne

Zoë Kravitz vratila je u fokus jedan od najkontroverznijih trendova 2010-ih i učinila ga ponovno poželjnim

Uoči Met Gale, New York je vrvio slavnim imenima i modnim izdanjima, no jedno se posebno izdvojilo. Zoë Kravitz pokazala je kako se i osporavani trend može pretvoriti u lekciju iz stila – ako se nosi promišljeno i samouvjereno.

Na večeri uoči Met Gale, koju tradicionalno organizira Anna Wintour, Kravitz je zablistala u upečatljivoj kombinaciji koja je spajala eleganciju i smjelost. Odabrala je komplet s potpisom Saint Laurent, iza kojeg stoji dizajner Anthony Vaccarello. Zlatni kardigan s detaljima umjetnog krzna nosila je otvoren preko žute midi suknje s cvjetnim vezom, dok su modni dodaci, clutch od brušene kože i sunčane naočale brenda The Row, zaokružili dojam. Ipak, svu pažnju ukrale su cipele.

Kravitz je odabrala šiljaste salonke od prozirnog PVC-a, model koji u potpunosti otkriva stopalo. Riječ je o estetici koju su mnogi već otpisali, no ona ju je reinterpretirala na moderan način. Ključ uspjeha leži u stajlingu: neutralna, topla paleta i sofisticirani krojevi ublažili su efekt ‘golih’ cipela, dajući im novu dimenziju. Time je dokazala da čak i najkontroverzniji trendovi mogu dobiti novi život. Trend koji se vraća na velika vrata Prozirne PVC cipele popularizirala je još 2010-ih Kim Kardashian, no ubrzo su izazvale podijeljena mišljenja. Kritizirane su zbog estetike i nepraktičnosti, posebice zbog kondenzacije koja se često javlja pri nošenju.