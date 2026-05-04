Bojkot Met Gale: Zvijezde okreću leđa Jeffu Bezosu kojemu se izruguje i novi hit film

Dio slavnih ove godine preskače najpoznatiji modni događaj na svijetu nakon što su Jeff Bezos i Lauren Sanchez Bezos preuzeli ulogu počasnih supredsjedatelja i velikih sponzora večeri. Met Gala se uoči otvaranja pretvorila u veliku raspravu o novcu, utjecaju i granici između glamura i reputacijskog rizika

Ovogodišnja Met Gala već je tjednima pod povećalom zbog teme, popisa domaćina i pojačanog interesa javnosti. No umjesto da se govori isključivo o haljinama, krojevima i crvenom tepihu, fokus se prebacio na nezadovoljstvo dijela javnosti i izostanke poznatih imena. U središtu priče našli su se Jeff Bezos i Lauren Sanchez Bezos, za koje američki mediji pišu da su za sponzorstvo i suorganizaciju događaja izdvojili preko 10 milijuna dolara.

Bezos u središtu prijepora Met Gala godinama slovi kao večer u kojoj se isprepliću moda, Hollywood, moć i društveni utjecaj. Ove godine taj je spoj izazvao i niz negativnih reakcija jer su Jeff Bezos i Lauren Sanchez Bezos postali počasni supredsjedatelji večeri, a kritičari tvrde da su svojim novcem praktički kupili ulazak u sam vrh modnog spektakla. Nezadovoljstvo se nije zadržalo samo na komentarima na društvenim mrežama. U blizini njujorškog Metropolitan Museuma pojavili su se plakati s porukom 'Boycott the Bezos Met Gala', a aktivisti su dodatno provocirali javnost ostavljanjem boca žute tekućine oko muzeja, očito aludirajući na stare optužbe da su Amazonovi dostavljači zbog radnih uvjeta morali mokriti u boce.

Lauren Sanchez Izvor: Profimedia / Autor: Nicolas Gerardin / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Lauren Sanchez Izvor: Profimedia / Autor: Nicolas Gerardin / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bezos je posljednjih mjeseci ionako pod povećalom zbog sve češćih tvrdnji da nastoji graditi što bolje odnose s Donaldom Trumpom. Upravo zato dio kritičara smatra da njegovo isticanje na večeri koja se tradicionalno povezuje s liberalnim kulturnim i modnim elitama nije tek pitanje sponzorstva, nego i simboličke poruke. Tko sve izostaje Najviše se govori o Meryl Streep, čiji se izostanak tumači kao posebno znakovit. Sve se događa samo nekoliko dana nakon izlaska filma 'Vrag nosi Pradu 2', u kojem ponovno glumi lik inspiriran Annom Wintour, dugogodišnjom zaštitnicom Met Gale. Streep je navodno bila među imenima koja su se spominjala i za jednu od važnijih uloga u samoj večeri, no na kraju je odbila sudjelovanje.

Meryl Streep Izvor: Profimedia / Autor: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Meryl Streep Izvor: Profimedia / Autor: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dok dio medija njezin nedolazak povezuje s Bezosovim uključivanjem u događaj, glumičina predstavnica poručila je da Meryl Streep Met Gala jednostavno nikada nije osobito privlačila i da 'to nikada nije bila njezina scena'. Drugim riječima, njezin izostanak nije službeno potvrđen kao čin bojkota. Uz Streep, ove godine neće doći ni Zendaya, koja je prethodnih sedam godina bila jedno od zaštitnih lica Met Gale. Glumica je službeno odlučila preskočiti večer zbog iscrpljujućeg rasporeda i promocije aktualnih projekata. Kao jedno od mogućih velikih imena koje bi također moglo izostati spominje se i Lady Gaga. Među onima koji su također jasno odabrali distancu nalazi se i Zohran Mamdani, njujorški socijalistički gradonačelnik, koji je potvrdio da neće prisustvovati događaju.

Zendaya Izvor: Profimedia / Autor: MBS/MEGA / The Mega Agency / Profimedia





Zendaya Izvor: Profimedia / Autor: MBS/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ironija oko 'Vrag nosi Pradu' Posebnu dimenziju cijeloj priči daje činjenica da se u isto vrijeme promovira 'Vrag nosi Pradu 2', nastavak filma koji je godinama služio kao satirična slika modne industrije i njezine nemilosrdne hijerarhije. U svojevrsnoj ironiji stvarnosti i fikcije, upravo se sada oko Met Gale vodi rasprava o tome tko zapravo upravlja modnim svijetom: urednici, slavne osobe, veliki sponzori ili tehnološki milijarderi. Dodatnu znatiželju pobudile su i usporedbe s radnjom novog filma, u kojem tehnološki moćnik želi preuzeti modni magazin i instalirati svoju partnericu na važnu uredničku poziciju. Zbog toga se sve više gleda na Bezosovo uključivanje u Met Galu kao na primjer života koji počinje nalikovati fikciji.

Premijera filma Vrag nosi Pradu 2 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Photo by StillMoving.Net for The Walt Disney Company Limited







+62 Premijera filma Vrag nosi Pradu 2 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Photo by StillMoving.Net for The Walt Disney Company Limited