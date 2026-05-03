Točkice su opet ukrale show: Ovaj look sa špice dokazuje zašto su vječne

E. K.

03.05.2026 u 08:01

Zagreb: Ulična moda Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler
Točkice su bez sumnje modni klasik koji ne gubi šarm, a stajling koji smo ugledali na zagrebačkoj špici to fantastično demonstrira

Točkice nisu slučajno jedan od onih uzoraka koji se stalno vraćaju. Obožavale su ih princeza Diana i kraljica Elizabeta II., danas ih rado nose Kate Middleton, španjolska kraljica Letizia i danska kraljica Mary, a upravo zato ovaj dezen ima status modnog klasika koji jednako dobro funkcionira na kraljevskim dvorovima i na gradskim ulicama.

Jedan od najprepoznatljivijih uzoraka u modi ponovno je pokazao zašto mu se svake sezone vraćamo, a na zagrebačkoj špici poslužio je kao efektan detalj u ležernom, ali dotjeranom dnevnom izdanju.

Na zagrebačkim ulicama često se najbolje vidi koliko mali modni detalji mogu podići cijelu kombinaciju, a ovaj stajling potvrđuje da dezen točkica nikada nije out. Iako naizgled razigrane, točkice imaju status klasika: dovoljno su upečatljive da privuku pažnju, a opet dovoljno profinjene da se lako uklapaju u svakodnevne kombinacije.

U ovom slučaju pojavljuju se na laganoj bluzi s mašnom, koja cijelom izdanju daje dozu ženstvenosti i retro šarma. U kombinaciji s bijelim sakoom, svijetlim trapericama i elegantnim balerinkama s kontrastnim vrhom, uzorak dolazi do izražaja bez dojma pretjerivanja.

Točkice kao detalj koji nosi cijeli look

Snaga ovog stajlinga leži u ravnoteži. Bijeli sako unosi urednost i svježinu, traperice ravnog kroja daju opuštenu notu, a bluza s točkicama preuzima glavnu modnu ulogu. Upravo takvi komadi najbolje funkcioniraju u dnevnim kombinacijama jer ne traže puno dodataka, a ipak izgledaju promišljeno.

Zagreb: Ulična moda Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler

Točkice su jedan od onih uzoraka koji se iz sezone u sezonu vraćaju na modnu scenu, neovisno o trendovima. Nose se na haljinama, suknjama, bluzama i modnim dodacima, a najlakše ih je uklopiti uz neutralne boje poput bijele, crne, bež ili trapera.

Posebno dobro u ovoj kombinaciji funkcionira kontrast između profinjenog gornjeg dijela i ležernijih traperica. Time je stajling zadržao dnevnu nosivost, ali i dojam dotjeranosti koji se često veže uz špicu.

Smeđa torba dodatno je omekšala kombinaciju i unijela toplinu, dok sunčane naočale zaokružuju cijeli look u jednostavnom, urbanom tonu. Rezultat je kombinacija koja ne pokušava biti nametljiva, ali se izdvaja zahvaljujući jednom modnom klasiku koji uvijek ima učinak.

PAZILA NA DETALJE

SVI ĆE IH NOSITI

JASNI ODGOVORI

