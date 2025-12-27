Najbolja glazba u 2025.: Što smo slušali u godini u kojoj AI mijenja sve

Svi volimo čitati liste najboljih albuma, pjesama i koncerata u godini za nama. Iako je to ekstremno težak zadatak, vjerojatno lakši jedino od preslušavanja svih pjesama na Dori, evo i tportalovog skromnog doprinosa na tu temu, bar kad je glazba u 2025. u pitanju.

Da ste uronili u zimski san na početku novog tisućljeća i probudili se u 2025., ne biste prepoznali ovaj svijet. Nekadašnja Y2K paranoja ispala je tek preteča, ponegdje i ironična inspiracija brain rotu koji je zahvatio cijeli svijet – a možda najviše upravo glazbu – u iščekivanju potpune dominacije AI glazbe koja već sad drma top ljestvicama, jer uskoro ćete i sami moći ispromptati svoju džepnu Taylor Swift ili Sabrinu Carpenter.

Čini se, naime, da svijet glazbe više nikad neće biti isti nakon što je Warner Bros., treća najveća svjetska izdavačka kuća i globalni popkulturni gigant, potpisao milijunsku nagodbu s AI startupom Sumo. Nagodba je posljedica propale tužbe u kojoj su Warner Bros. prvo pokušali utjerati autorska prava od tog 'glazbenog ChatGPT-a', a kad su shvatili da je bitka izgubljena, okrenuli su na peti i logikom 'ako ih ne možeš pobijediti, a ti im se pridruži', prepustili svoj kompletan katalog Sunovim bazama podataka.

To u praksi ne znači da će glazbu progutati neki strašni tehnološki bauk – ova paranoja vlada otkad je Kraftwerk upogonio sve one sintesajzere – niti da će postati generičkija nego što već jest, što je gotovo nemoguće. Ne znači ni da u njoj više neće biti originalnosti – da Grandmaster Flash nisu semplirali tuđe ploče, ne bi bilo ni hip hopa. Znači to tek da će u glazbi biti sve više jezičnih modela, a sve manje ljudi, ako izuzmemo one koje će AI 'semplirati'. Što se protekle godine tiče, ona je prigodno zatvorila taj prvi kvartal milenija, donoseći izvrsne povratničke albume nekih bendova koji su obilježili upravo period smjene tisućljeća, ali i poneko novo iznenađenje koje izbjegava zamke hypea i pretjeranog marketinga. U nastavku donosimo naš kratak pregled po pet najvažnijih albuma i pjesama sa svjetske scene, pet domaćih albuma, pet novih nada svjetske scene te pet najboljih koncerata u Hrvatskoj i okolici.

Strani albumi Geese – Getting Killed Stereolab – Instant Holograms on Metal Film Rosalía – Lux Cate Le Bon – Michelangelo Dying Big Thief – Double Infinity

U vrijeme kad hajpani izvođači izdaju albume prosječne duljine 25 minuta, teško je reći što je uopće album. Odgovor nude uglavnom iskusne glazbene njuške, koje se trude u nešto dužem formatu isporučiti koherentni sklop pjesama koji upućuje na cjelovitu priču. Ove godine u tome su najkonzistentniji bili upravo legendarni izvođači iz perioda smjene stoljeća: odlične nove albume izdali su Pulp, Suede, Mogwai, a mi smo izdvojili Stereolab, kultni britanski art rock bend iz devedesetih koji nas je i na koncertu u Zagrebu uvjerio u smisao jednog od najuvjerljivijih povrataka na scenu.

Na sličnom tragu hrabrosti u istraživanju granica art rocka su i albumi bendova mlađih generacija koje smo najviše slušali ove godine: Big Thief s najsmjelijim albumom svoje karijere, velška inženjerka zvuka Cate Le Bon s dubokim dokumentom iscrpljenja nakon prekida (za koji je razvikana ploča Lily Allen slične tematike tek tabloidna tričarija) te posebno najmlađi među njima, a već sad veliki Geese, psihodelični revolucionari s idejama puštenima s lanca. Kao autorski najsamosvjesniji uradak pop glazbe izdvojili smo i dijalog novopronađene katalonske vjernice Rosalíje s Bogom, koji spoj popa i klasike konačno vraća iz domene trasha u domenu umjetnički relevantnog (iako prilično kičastog) sadržaja.

Strane pjesme Pulp – Got to Have Love Car Seat Headrest – Gethsemane Wet Leg – Catch These Fists Wednesday – Elderberry Wine Turnstile – I Care

Izvor: Društvene mreže / Autor: Pulp

'Without love, you're just jerking off inside someone else', kaže Jarvis Cocker u ogoljenom stihu godine, stihu pjesme koja i starom i mladom vraća vjeru u ljubav. Sličnim se temama bave i ostali junaci našeg izbora: Will Toledo biblijskim metaforama spoznaje kako je to potruditi se i još jednom voljeti praktički na samrti, Karly Hartzmann se guši u otrovnim plodovima bazge (i uglavnom CBD pljugama) kako bi potisnula gorko-slatki debakl veze, a Brendan Yates je učinio sve da istu spasi. U međuvremenu, mišićava Rhian Teasdale (i njezina gitaristica također) će prebiti svakog frajera koji joj pokuša uletjeti u privatni prostor. I to je, u neku ruku (ili šaku) ljubav.

Otkrića godine caroline Ethel Cain Men I Trust Olivia Dean Oklou

Previše hypea, premalo vremena – teško je snaći se među svom silom izvođač/ica u usponu kod kojih je brend važniji od sadržaja. Ipak, u kategoriji masovno popularnih imena koje je godina za nama izbacila izdvajamo britansko čudo godine Oliviu Dean, koja (kant)autorski podgrijava duh Amy Winehouse te Ethel Cain, čudo s Floride koje je prošlo put od zavođenja tinejdžera preko ubijanja istih drone albumom 'Perverts' do povratka u hitoidni mod s pjesmom 'Fuck My Eyes'.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Oklou

U kategoriji nešto hrabrije, da ne kažemo samosvjesnije glazbe, iznenadio je album Francuskinje Oklou, koja se, doduše, već godinama mota po sceni, no konačno je dobacila do autorske razine svojih suradnica Lorde i FKA Twigs. Kanadski šmekeri/ce Men I Trust su nam također u radaru već par godina, no ove s čak dva albuma oživljavaju duh sofisticiranog indie popa, a posebno iznenađenje dolazi nam iz Britanije u vidu benda caroline, post rock kolektiva koji ovu glazbu modernizira za publiku 21. stoljeća, a sljedeće ćemo ga godine imati čast gledati i u Zagrebu.

Izvor: Društvene mreže / Autor: caroline

Domaći / regionalni albumi LHD – Summer Is Over New Gondoliers – Art Cartel Tidal Pull – Sve isto kao svaki put do sad Mimika Orkestar – Medzotermina Mitsko biće – Došlo vreme da se biće menja

Domaća i regionalna scena, barem u ovom našem izboru, također vrluda između duhova zrelog sumiranja povijesti rocka i mladih snaga sklonih eksperimentu. U prvoj kategoriji veći dio godine vladali su New Gondoliers, topli i razigrani projekt splitskog glumca Alena Čelića, e da bi se u drugoj polovici na njih nadovezale sisačke legende LHD, koji su nakon The Bambi Molestersa i The Strangea našli novi način za širenje područja svoje putešestvije glazbenim nasljeđem američkog kontinenta.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Tidal Pull

Što se tiče mlađih snaga, u istraživanje povijesno-društvenog karaktera ovih prostora najoriginalnije je zakoračio Mak Murtić sa svojim Mimika Orkestrom, autentičnim bodulskim jazzom svjetske klase. Zrelost su dosegnuli i Zagrepčani Tidal Pull koji u svojoj novoj inkarnaciji konačno zvuče ravnopravno globalnim indie rock parnjacima, baš kao i beogradsko Mitsko biće, najbolje čuvana tajna slackerskog rocka na Balkanu u čiju smo se vještinu i ležernost uvjerili na vjerojatno najboljem privatnom koncertu u životu.

Kad je riječ o koncertnoj sceni, ovo je definitivno bila godina povratničkih turneja velikana čiji zenit karijere je formiran prije tridesetak godina, a vratili su se pomno zapakiranim koncertnim spektaklima za koje bi se ljudi danima klali po platformama za izvlačenje ekstraprofita od glazbe uživo. Između Radioheada i Oasisa naš su izbor, detaljno smo objasnili i zašto, ovi prvi, ne možemo vas dovoljno zagnjaviti time koliko veličanstven koncert u Tvornici su održali Stereolab, a vrijedilo se još jednom pokloniti i gospodaru buke, Michaelu Giri.

