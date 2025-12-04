Svi su ludi za njom: Svoju 'godinu iz pakla' pretvorila je u trijumf, a živi 'kao baka'

Svi su poludjeli za njom – od organizatora Grammyja i velikih modnih kuća do Sabrine Carpenter, koja ju je povela na turneju. Britanska soul-pop pjevačica Olivia Dean trenutno je jedno od najvrućih imena na glazbenoj sceni, no unatoč meteorskom usponu, ona i dalje radije bira igranje 'Simsa' i pletenje kod kuće nego razuzdane holivudske zabave. Njezin recept za uspjeh? Iskrenost do bola, malo drame u svakodnevici i potpuna kontrola nad vlastitom karijerom

'Živim za dramu. Ali ne onu reality tipa s društvenih mreža, već dramu kretanja kroz svijet kao da si glavni lik u filmu', objašnjava Olivia Dean svoju životnu filozofiju. Za ovu 26-godišnju Britanku to znači male rituale: šminkanje uz francuski soundtrack iz 60-ih ili odluku da tenisice zamijeni štiklama – svaki dan.

'Odlučila sam da želim biti ta 'faca' cijeli dan', kaže za Nylon pjevačica koja je svojim drugim albumom 'The Art of Loving' osvojila i publiku i kritiku s obje strane Atlantika. Njezin zarazni hit 'Man I Need' donio joj je prvi ulazak na Billboard Hot 100 ljestvicu, a u domovini je postala prva ženska solo umjetnica s četiri singla istovremeno u top 10. No, put do vrha za nju nije značio jurnjavu za trendovima.

Olivia Dean Izvor: EPA / Autor: CYRIL ZINGARO



Olivia Dean Izvor: EPA / Autor: CYRIL ZINGARO

'Mjehurić mira' protiv TikTok ludila Dok mnoge njezine vršnjakinje grade karijere na viralnim videima, ona je nedavno odlučila uzeti stanku od TikToka. 'Pokušavam vidjeti koliko dugo mogu izdržati da ga uopće ne pogledam', kaže. Sebe opisuje kao 'mjehurić mira i spokoja'. 'Nisam na TikToku, igram Simse – ne možete doći do mene', njezina je nova mantra. Iako je njezin hit postao viralan, ona uspjeh ne mjeri brojkama. 'Sjećam se da sam s menadžerima svjesno odlučila da nećemo razmišljati o brojkama, novcu ili trofejima', potvrđuje i njezin suradnik, Grammyjem nagrađeni Tobias Jesso Jr., ističući da je njezina supermoć upravo to što točno zna tko je.

Olivia Dean - Man I Need Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

A tko je zapravo Olivia Dean kad se ugase reflektori? Pomalo je, priznaje, štreberica. Obožava svoj PlayStation 4, jogu, kuhanje i pletenje – hobije koje u šali naziva 'bapskim aktivnostima'. Los Angeles ne sjeda joj najbolje. 'Ne bih mogla živjeti ovdje. Previše je izolirano, sve je od točke A do točke B. Ja volim ono između. Koga ću sresti usput?', pita se Dean, dodajući da joj nedostaje spontanost. 'Imam osjećaj da ovdje nitko ne pleše. Ljudi se boje biti cringe. Ma budite cringe i budite slobodni!'

Olivia Dean - Let Alone The One You Love Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

Srce na dlanu i 'godina iz pakla' Njezina glazba često se opisuje kao romantična komedija u zvučnom obliku, no Dean inzistira na tome da piše isključivo iz vlastitog iskustva. Novi album nastao je nakon onoga što ona zove 'godinom iz pakla', obilježenom bolnim ljubavnim prekidom. Za razliku od prvog albuma 'Messy', koji je snimala po raznim studijima, za ovaj je unajmila kuću u istočnom Londonu, napunila je biljkama i knjigama te stvorila vlastito utočište. 'Bilo je to najbolje mjesto gdje sam ikad stvarala glazbu jer je bilo moje. Budila sam se i sama postavljala ton dana, palila mirisne štapiće', prisjeća se.

Olivia Dean - A Couple Minutes Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

Iskrenost je njezino najjače oružje. 'Nikad ne bih napisala pjesmu o nečemu što mi se stvarno nije dogodilo', kaže odlučno. Kad su joj sugerirali da su i Beatlesi izmišljali priče poput one u 'Eleanor Rigby', samo se nasmijala: 'To je super za Beatlese. Ali to nije razlog zašto ja ovo radim. Radim ovo zbog osjećaja dokumentiranja vlastitog života.' Modna ikona u nastajanju Uz glazbeni, gradi i snažan modni identitet. Na turneji sa Sabrinom Carpenter nosila je komade s piste Rodartea i Clio Peppiatt, a postala je i zaštitno lice Burberryjevog parfema.

'Prije sam dolazila na probe i govorila: 'O Bože, ne mogu to odjenuti'. A sad kažem: 'Mogu li to odjenuti?' Volim izazov', kaže pjevačica koja na pozornici ne želi izgledati previše ispolirano. Njezin je cilj da svaki nastup ima svoj specifičan look, bilo da je riječ o vintage komadima, bilo o dizajnerskim haljinama.