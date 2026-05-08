Ilegalna groblja otvorila pitanje koje mnogi ne znaju: Grob skupo plaćate, ali ga ne možete posjedovati

Plaćanjem grobnog mjesta, korisnici ne dobivaju grobove u vlasništvo, već imaju pravo njihova korištenja. Do groba se može doći plaćanjem fizičkog grobnog mjesta te naknade za dodjelu. Ovisno o brojnim parametrima, to može zahtijevati svote od četiri ili pet znamenki. Uz to, treba redovito plaćati i naknadu za korištenje grobnog mjesta. To je znatno veći trošak od onoga kojeg su platili korisnici ilegalnog groblja u općini Marina kod Trogira ili u Glavicama kod Sinja

Bez prava vlasništva Iako se mogu pronaći grobovi i grobnice raznih stanja i veličina, koji se oglašavaju gotovo kao stanovi ili garaže, njihove cijene ne pretpostavljaju da će itko dobiti pravo vlasništva. Naime, grobovi nisu nekretnine u pravom smislu te riječi. Grobljima, inače, upravljaju jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi i općine te komunalna poduzeća registrirana za obavljanje pogrebnih usluga koja djeluju na njihovu području. Dakle, grobovi ostaju u vlasništvu gradova, općina ili njihovih komunalnih poduzeća. Grobna se mjesta tako ne mogu samoinicijativno prodavati, već ih se može ustupiti drugoj osobi. U tom slučaju se izjava ili ugovor o ustupanju grobnog mjesta trebaju ovjeriti kod javnog bilježnika i dostaviti komunalnom poduzeću koje upravlja grobljem. Ako se to, pak, ustupa mimo tvrtke, riječ je o dogovoru između davatelja grobnog mjesta i osobe koja će ga nastaviti koristiti, odnosno ukapati pokojnike u njima.

Mnoštvo detalja No, to su cijene na oglasnicima. Koliko zaista košta pravo korištenja, a ne vlasništvo grobnog mjesta ovisi o mnoštvu parametara. Kao i kod drugih nekretnina, bitna je lokacija. Nije isto nalazi li se grobno mjesto na Mirogoju; a čak i unutar tog groblja cijene variraju ovisno o položaju; ili na groblju, primjerice, u Lučkom. Osim toga, važna je vrsta ukopnog mjesta; radi li se o grobnici, grobnom mjestu, kazeti ili niši za urne. Potom dolazi opremljenost, odnosno uređenost groba. Tako se ustupati mogu neuređena grobna mjesta ili ona na kojima već postoji spomenik i ploča. Cijene se čak i tu razlikuju, ovisno o vrsti opreme. Osim toga, treba znati da se "cijena groba" zapravo sastoji iz tri stavke - samog ukopnog mjesta, naknade za dodjelu grobnog mjesta te godišnje naknade za korištenje groba. Svako komunalno poduzeće, odnosno jedinica lokalne samouprave ima propisani cjenik za sve tri stavke. "Naknada za dodjelu grobnog mjesta iznosi oko 245 eura i plaća se jednokratno. Time postajete korisnik, ali to nije jedini trošak. Za urnu je to oko 1.300 eura, a za zemljani grob najjeftinije varijante kreću od 2.500 eura, dok prosjek ide do 4.000 eura", rekla je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno Jelena Sekelj, direktorica Gradske tvrtke Parkovi Varaždin. Zamjenik gradonačelnice Rijeke, Vedran Vivoda otkrio je da se ondje "cijene kreću od oko 1.300 pa do 10.000 eura, ovisno radi li se o niši ili klasičnom grobnom mjestu".