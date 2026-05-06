Zašto BMW posluje bolje od Volkswagena i Mercedesa

BMW je u prvom tromjesečju zaradio manje, ali posluje bolje od Mercedesa i Volkswagena. Tvrtka sa sjedištem u Münchenu ima koristi od fleksibilne strategije pogonskih sklopova s električnim vozilima
BMW-u je usred automobilske krize dobit je u prvom tromjesečju pala za gotovo četvrtinu, ključno poslovanje u Kini slabi, a carine u SAD-u pritišću marže. Ipak, tvrtka iz Münchena ostaje stabilna u usporedbi s drugim njemačkim proizvođačima automobila, javlja tagesschau.
Najviša marža u Bavarskoj
U prvom tromjesečju BMW je ostvario dobit od oko 1,7 milijardi eura što je više od Mercedes-Benza i Volkswagena. Njemačka tvrtka od siječnja do ožujka zabilježila je neto dobit od 1,4 milijarde eura, dok je tvrtka iz Wolfsburga ostvarila 1,6 milijardi eura. BMW prednjači i po profitabilnosti u automobilskom poslovanju; marža je dosegnula je pet posto. Mercedes je s druge strane, ostvario je 4,1 posto, dok je Volkswagen na razini grupe dosegnuo 3,3 posto.
Robert Molnar iz brokerske kuće RoboMarkets stoga smatra da je BMW otporniji od domaćih konkurenata.
‘BMW je od ta tri proizvođača automobila onaj koji se najviše opire padu’, naglasio je strateg za tržište kapitala u razgovoru za ARD.
Ključ u strategiji
Najvažnija razlika leži u strategiji pogona. BMW se nikada nije tako definitivno opredijelio za električna vozila kao neki konkurenti. Umjesto toga, BMW se oslanja na tehnološku otvorenost istodobno zadržavajući motore s unutarnjim izgaranjem, plug-in hibride i potpuno električne automobile u ponudi.
BMW-ove tvornice osmišljene su za proizvodnju različitih pogonskih sustava i varijanti modela. Te takozvane fleksibilne tvornice osiguravaju pouzdanu isporuku i visoku iskorištenost kapaciteta u širokom rasponu tržišnih okolnosti. To BMW-u omogućuje bržu reakciju ako se potražnja regionalno promijeni.