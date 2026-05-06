Zašto BMW posluje bolje od Volkswagena i Mercedesa

BMW-u je usred automobilske krize dobit je u prvom tromjesečju pala za gotovo četvrtinu, ključno poslovanje u Kini slabi, a carine u SAD-u pritišću marže. Ipak, tvrtka iz Münchena ostaje stabilna u usporedbi s drugim njemačkim proizvođačima automobila, javlja tagesschau.

Najviša marža u Bavarskoj

U prvom tromjesečju BMW je ostvario dobit od oko 1,7 milijardi eura što je više od Mercedes-Benza i Volkswagena. Njemačka tvrtka od siječnja do ožujka zabilježila je neto dobit od 1,4 milijarde eura, dok je tvrtka iz Wolfsburga ostvarila 1,6 milijardi eura. BMW prednjači i po profitabilnosti u automobilskom poslovanju; marža je dosegnula je pet posto. Mercedes je s druge strane, ostvario je 4,1 posto, dok je Volkswagen na razini grupe dosegnuo 3,3 posto.