Otkazan vam je let zbog nestašice goriva? EU vam čuva leđa

M.Či.

07.05.2026 u 20:31

Ilustracija Izvor: EPA / Autor: NARONG SANGNAK
Glavno pitanje koje muči putnike uoči ljetne sezone je - hoće li moj let biti otkazan?

Sukob na Bliskom istoku i prijetnja nestašice mlaznog goriva, prisili su zrakoplovne kompanije na otkazivanje brojnih linija. No, kako se ljetna sezona približava, a broj putnika polako raste, jasno je da mnoge brine što ako im zrakoplovna kompanija otkaže let.

Letite li u Europskoj uniji, nema straha. Kako je istaknuo povjerenik za promet Apostolos Tzitzikostas, zrakoplovne tvrtke koje otkažu letove zbog nestašice goriva ovog ljeta i dalje podliježu europskom zakonu i putnicima će morati nadoknaditi štetu.

U razgovoru za Financial Times istaknuo je kako cijene ili nestašice mlaznog goriva ne ispunjavaju kriterije koji štite zrakoplovne tvrtke od zahtjeva putnika za odštetom.

'Ako otkažu letove bez izvanrednih okolnosti, a cijene mlaznog goriva nisu izvanredne okolnosti, morat će nadoknaditi štetu ljudima', istaknuo je povjerenik.

No, putnici koji putuju u Ujedinjeno Kraljevstvo ili iz njega, trebaju biti na oprezu. Naime, iako je u UK i dalje na snazi europski zakon, vlada Keira Stramera, ističe The Guaridan, može zauzeti drugačiji stav. Tako su već ublažene kazne za zrakoplovne tvrtke koje otkazuju letove u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog nestašice mlaznog goriva.

Britanske zrakoplovne tvrtke trenutačno ne osjećaju nestašicu mlaznog goriva, a zračne luke i dobavljači drže zalihe goriva u bunkerima, potvrdio je glasnogovornik britanske vlade. Dodao je kako će nastaviti surađivati s dobavljačima, ali i savjetovati se o mjerama koje bi trebale pomoći zrakoplovnim kompanijama da izbjegnu bilo kakve nagle poremećaje.

Lufthansa i Aer Lingus već su otkazale neke letove kako bi smanjili troškove, a isto je objavila i Croatia Airlines. S druge strane, najveća europska zrakoplovna kompanija Ryanair, objavila je kako neće otkazati ljetne letove jer je osigurala gorivo prije izbijanja rata s Iranom.

