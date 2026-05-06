I Croatia Airlines otkazuje letove: 'Imat ćemo višemilijunske gubitke'

Kako je za RTL Danas otkrio direktor komercijalnih poslova Croatia Airlinesa, Slaven Žabo , otkazivanja letova ima i u Hrvatskoj.

Prema podacima analitičke tvrtke Cirium samo u svibnju je diljem svijeta, zbog naglog rasta cijena mlaznog goriva, otkazano čak 13 tisuća letova . Zrakoplovne kompanije pokušavaju smanjiti gubitke pa otkazuju najkraće i najneisplativije letove.

'Negativna geopolitička situacija negativno je utjecala na cijenu goriva. Cijena mlaznog goriva udvostručila se u periodu od izbijanja krize i rasla je snažnije nego cijena sirove nafte', rekao je Žabo te dodao: 'Trenutačni troškovi mlaznog goriva svim će zračnim prijevoznicima, pa i Croatia Airlinesu, u ovom periodu izazvati višemilijunske gubitke'.

Ističe kako su u Croatia Airlines od početka krize uveli krizno upravljanje dok troškove pokušavaju kompenzirati kroz optimizaciju mreže letenja, kapacitete i podizanje učinkovitosti. Otkrio je kako su u predstojećem kvartalu otkazali pet posto od planiranog broja letova, što je oko 900 letova.

Što se tiče cijena karata, Žabo je pojasnio da na samu cijenu utječe cijeli niz troškova - od potražnje, cijene konkurencije, cijene goriva, ali i putničke pristojbe zračnih luka.

'U ovom trenutku teško je projicirati te iznose. Cijene karata u ovim okolnostima idu i dolje i gore jer ovise i o potražnji po pojedinoj ruti', rekao je Žabo te dodao kako su u prvom kvartalu, cijene u domaćem prometu i do pet posto niže.

Istaknuo je kako će se CA fokusirati da ostane konkurentna i da osigura stabilnu i konkurentnu povezanost Republike Hrvatske. S obzirom na to da predstoji turistička sezona, a poznato je da velik broj turista dolazi upravo zrakoplovima, Žabo je optimističan.

'U ovim negativnim geopolitičkim okolnostima pozitivno je snažan operativni rast Croatia Airlinesa u prvom dijelu godine. Za prva četiri mjeseca ostvarili smo rast broja putnika od 23 posto, odnosno prevezli smo gotovo 100 000 putnika više. Taj rast snažno je doprinio turističkom rezultatu prvog dijela godine, koji je pozitivan. Gledajući te brojke, ali i trenutačno stanje bookinga, imamo razloga za optimizam i možemo očekivati dobru sezonu', rekao je na kraju gostovanja u RTL Danas Žabo.