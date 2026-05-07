Šok za kolekcionare: Fifa prekida suradnju s Paninijem, završava partnerstvo dugo šest desetljeća

V. B.

07.05.2026 u 19:01

Panini sličice Izvor: Pixsell / Autor: Petar Glebov/PIXSELL
FIFA prekida dugogodišnje partnerstvo s Paninijem, proizvođačem samoljepljivih sličica za Svjetska prvenstva, objavio je Guardian. Suradnja koja traje više od pola stoljeća završit će nakon Svjetskog prvenstva 2030. godine

Panini će proizvoditi sličice i za nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2026., koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, kao i za SP 2030. No nakon toga FIFA prelazi novom partneru Fanaticsu, odnosno kompaniji Topps, koja je u vlasništvu Fanaticsa.

Prekid suradnje nakon 60 godina

Suradnja FIFA-e i Paninija počela je još uoči Svjetskog prvenstva 1970. u Meksiku, kada je objavljen prvi službeni album sa sličicama. Do 2030. godine ta će suradnja navršiti 60 godina.

Albumi sa samoljepljivim sličicama desetljećima su iznimno popularni među navijačima i kolekcionarima. Dovršeni album iz 1970. godine prodan je 2017. za više od 10.000 funti.

‘U cijelom sportskom svijetu vidimo da Fanatics pokreće goleme inovacije u kolekcionarstvu, koje navijačima pružaju nove i smislenije načine povezivanja s njihovim omiljenim momčadima i igračima’, rekao je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Panini je u prosincu 2023. sklopio ugovor s FIFA-om prema kojem ostaje ekskluzivni partner za službene sličice, kartice za razmjenu, igre s karticama za razmjenu i digitalne kolekcionarske predmete za Svjetsko prvenstvo 2026., SP 2030., Svjetsko prvenstvo za žene 2027. te druga FIFA-ina natjecanja i događaje.

