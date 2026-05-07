MOL IZNENAĐEN

Preokret u borbi za NIS! Nova srpska tvrtka izazvala pomutnju: 'Nudimo duplo više'

L. F.

07.05.2026 u 09:03

Izvor: Profimedia / Autor: Spasa Dakic / Sipa Press / Profimedia
Nedavno osnovana srpska tvrtka KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC ponudila je dvije milijarde eura, odnosno oko 2,35 milijardi dolara, za zajednički udio Gazprom Nefta i Gazproma u Naftnoj industriji Srbije, objavio je Reuters pozivajući se na vlasnika tvrtke Ranka Mimovića

Riječ je o udjelu od 56,1 posto u NIS-u, kompaniji koja upravlja jedinom srpskom rafinerijom nafte. Mimović tvrdi da su ruski vlasnici NIS-a ponudu ‘uglavnom prihvatili’, no Gazprom Neft u izjavi Reutersu navodi da se priprema za prodaju svojeg udjela mađarskom MOL-u i da ne vodi druge pregovore.

Izazov za MOL

Ponuda tvrtke Senator otvara novu dimenziju u utrci za NIS jer izravno izaziva mađarski MOL, koji već pokušava preuzeti većinski udio u toj srpskoj naftnoj kompaniji.

Prema ranijim objavama, MOL je u siječnju potpisao obvezujući sporazum o osnovnim uvjetima za kupnju 56,15 posto NIS-a od ruskih vlasnika. Američki Ured za kontrolu strane imovine, OFAC, dao je ruskim kompanijama rok do 22. svibnja za dovršetak prodaje.

Mimović je, prema Reutersu, rekao da je o svojim planovima 21. travnja obavijestio i ured srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Reuters navodi da Vučićev ured nije odgovorio na zahtjev za komentar.

NIS pod američkim sankcijama

NIS je pod američkim sankcijama od listopada prošle godine, u sklopu širih mjera protiv ruskog energetskog sektora zbog rata u Ukrajini. OFAC je zatražio prodaju udjela koje u NIS-u drže Gazprom Neft i Gazprom.

Gazprom Neft u NIS-u drži 44,9 posto, Gazprom 11,3 posto, dok srpska država ima 29,9 posto. Ostatak je u rukama malih dioničara i zaposlenika.

Gazprom Neft je Reutersu poručio da ‘aktivno priprema’ prodaju svojeg udjela mađarskom MOL-u te da su u tijeku potrebni korporativni i regulatorni postupci. ‘Tvrtka ne vodi nikakve druge pregovore o tom pitanju’, navodi se u izjavi Gazprom Nefta.

Senator traži odobrenje OFAC-a

Tvrtka Senator, osnovana prošlog ljeta, navodi da je 30. listopada pokrenula postupak pred OFAC-om kako bi ishodila dozvolu za preuzimanje većinskog udjela u NIS-u. Gazprom Neft je, prema tvrdnjama te tvrtke, o planovima obaviješten 4. studenoga.

Na internetskoj stranici OFAC-a, prema Reutersu, zahtjev je označen kao predmet koji čeka upravljačko razmatranje.

Srbija želi veći udio

Srbija također želi povećati svoj udio u NIS-u za dodatnih pet posto. Vučić je 26. siječnja izjavio da je MOL spreman platiti milijardu eura za većinski udio u NIS-u, dok Mimovićeva ponuda iznosi dvije milijarde eura.

Upravo ta razlika u cijeni mogla bi dodatno zakomplicirati prodaju. No ključna prepreka ostaje regulatorno odobrenje, prije svega američkog OFAC-a, jer je riječ o kompaniji pod sankcijama i ruskim vlasničkim udjelima.

