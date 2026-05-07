Kako posluju tvrtke bivših političkih moćnika? Najviše zarađuje nekadašnji ministar financija

Nakon odlaska iz visoke politike, mnogi bivši ministri i HDZ-ovi dužnosnici nastavili su karijeru u privatnom sektoru. Najozbiljnije biznise imaju bivši ministar financija Zdravko Marić, bivši zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić i nekadašnji ministar graditeljstva Lovro Kuščević

Među njima se najjače brojke ima Marićeva tvrtka za poslovno savjetovanje Marabizz. Ona je u 2025. godini ostvarila 802.316 eura prihoda, što je oko 18 posto manje nego godinu ranije. Unatoč padu prihoda, neto dobit iznosila je čak 573.496 eura. Marićeva tvrtka s visokom profitabilnošću

Takav omjer prihoda i dobiti upućuje na poslovanje s izrazito visokom profitnom maržom. Drugim riječima, Marabizz je, prema dostupnim podacima, veći dio ostvarenih prihoda pretvorio u čistu dobit. Marić široj je javnosti poznat kao jedan od najdugovječnijih ministara financija u novijoj hrvatskoj povijesti. Prvi put imenovan je u siječnju 2016. u Vladi Tihomira Oreškovića, a na toj je dužnosti ostao i u vladama Andreja Plenkovića, sve do srpnja 2022., kada je podnio ostavku. Nakon izlaska iz Vlade, Marić je ostao prisutan u gospodarskom i javnom životu. Član je Nadzornog odbora Erste banke, a u listopadu 2024. jednoglasno je izabran za predsjednika Hrvatskog teniskog saveza.

Zdravko Marić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Šoban

Brkićeva Alfa Strategy povećala prihode U privatni sektor nakon politike otišao je i Milijan Brkić, bivši zamjenik predsjednika HDZ-a i bivši potpredsjednik Hrvatskog sabora. On je 2021. osnovao tvrtku za poslovno savjetovanje Alfa Strategy. Ta je tvrtka 2024. prijavila ukupni prihod od 445.200 eura i dobit od 231.500 eura. Godinu kasnije, 2025., prihod je porastao na 537.600 eura, dok je dobit iznosila 238.500 eura. Za razliku od Marabizza, kod Alfa Strategyja vidljiv je rast prihoda, ali dobit je rasla znatno sporije. To može upućivati na širenje poslovanja uz veće troškove, osobito s obzirom na to da je tvrtka, prema poslovnim servisima, prijavila čak sedam zaposlenih. Direktor tvrtke je Božo Krmek, a od 2025. direktor je i Marko Brkić.

Milijan Brkić Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL