ZASTRAŠUJUĆE

Pijan i drogiran vozio suprotnim smjerom na hrvatskoj autocesti: Evo kakvu je kaznu dobio

A.H.

10.05.2026 u 09:35

Autocesta Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Vozač koji je pod utjecajem alkohola i droga tri kilometra vozio u suprotnom smjeru na autocesti A3 dobio je osam mjeseci zatvora - uvjetno.

Kako piše HAK-ova Revija, riječ je o presudi Općinskog suda u Vinkovcima iz siječnja 2024. godine, koja otkriva jedan od najopasnijih slučajeva vožnje zabilježenih posljednjih godina na hrvatskim autocestama.

Muškarac je u noći 19. travnja 2023. upravljao automobilom s 1,44 promila alkohola u krvi, a bio je i pod utjecajem konoplje i njezinih derivata.

Tri kilometra vozio ravno prema drugim automobilima

U takvom stanju na autocesti je napravio polukružno okretanje i čak tri kilometra vozio u zabranjenom smjeru sjevernim kolnikom A3. Vozači koji su mu dolazili ususret morali su panično bježati prema zaustavnoj traci kako bi izbjegli frontalni sudar.

Njegov pohod završio je udarcem u metalnu ogradu, no ni tada nije stao. Nakon nesreće pobjegao je pješice i pretrčavao trake autoceste dok ga nije zaustavila policija.

Dobio uvjetnu kaznu

Sud je slučaj okvalificirao kao kazneno djelo obijesne vožnje u cestovnom prometu.

Vozač je osuđen na osam mjeseci zatvora, ali uz uvjetnu osudu i rok kušnje od dvije godine, što znači da neće u zatvor ako u tom razdoblju ne ponovi kazneno djelo.

HAK-ova Revija u tekstu podsjeća i što učiniti ako na autocesti naiđete na vozilo koje vozi u suprotnom smjeru. Savjet je odmah usporiti, držati se krajnjeg desnog dijela desne trake i što prije obavijestiti policiju na 192 ili hitne službe na 112.

