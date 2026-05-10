Pijan i drogiran vozio suprotnim smjerom na hrvatskoj autocesti: Evo kakvu je kaznu dobio

Kako piše HAK-ova Revija, riječ je o presudi Općinskog suda u Vinkovcima iz siječnja 2024. godine, koja otkriva jedan od najopasnijih slučajeva vožnje zabilježenih posljednjih godina na hrvatskim autocestama.

Muškarac je u noći 19. travnja 2023. upravljao automobilom s 1,44 promila alkohola u krvi, a bio je i pod utjecajem konoplje i njezinih derivata.

Tri kilometra vozio ravno prema drugim automobilima

U takvom stanju na autocesti je napravio polukružno okretanje i čak tri kilometra vozio u zabranjenom smjeru sjevernim kolnikom A3. Vozači koji su mu dolazili ususret morali su panično bježati prema zaustavnoj traci kako bi izbjegli frontalni sudar.

Njegov pohod završio je udarcem u metalnu ogradu, no ni tada nije stao. Nakon nesreće pobjegao je pješice i pretrčavao trake autoceste dok ga nije zaustavila policija.