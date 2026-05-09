Austrijanac krenuo na more pa na autocesti nasjeo na prijevaru

Sa suprugom i psom krenuo je kamperom prema obali, no kući se vratio s pričom koja je dobro upozorenje svim vozačima.

Kako piše Heute, Lukas je tijekom vožnje pretjecao talijanski automobil kada je iznenada začuo glasan prasak. Vozač Forda odmah mu je počeo signalizirati svjetlima da stane na zaustavnoj traci.

Kad su izašli iz vozila, Talijan ga je optužio da mu je kamperom okrznuo bočni retrovizor i na licu mjesta zatražio 600 eura odštete.

Sve je izgledalo uvjerljivo

Lukas je na svom kamperu doista primijetio crni trag, a retrovizor na Fordu bio je labav. U tom trenutku priča mu se učinila dovoljno uvjerljivom, iako se nije mogao sjetiti da je išta udario. Nakon neugodne rasprave i pritiska odlučio je platiti 50 eura samo kako bi završio situaciju i nastavio put.

Tek kasnije, kad su mu prijatelji objasnili o čemu bi se moglo raditi, shvatio je da je vjerojatno postao žrtva poznate prijevare na autocestama. Prevaranti u takvim slučajevima bacaju predmet na automobil kako bi se začuo udarac, unaprijed naprave trag ili oštećenje na vlastitom vozilu, rasklimaju retrovizor i zatim vozača uvjeravaju da je kriv za sudar.