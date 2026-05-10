Ove godine s tržišta nestaje niz poznatih modela automobila

Proizvođači sve češće režu modele s manjom zaradom, a prednost daju skupljim SUV-ovima, električnim automobilima i profitabilnijim segmentima. Za kupce to znači jedno: Izbor postaje sve uži, a ulazne cijene sve više.

Audi se povlači iz segmenta početnih modela. Iz ponude odlaze A1 i kompaktni SUV Q2. A1 je u najboljim godinama bilježio gotovo 30.000 prodanih primjeraka godišnje, no prodaja je u posljednje vrijeme pala na manje od polovice.

U Ingolstadtu objašnjavaju da su marže u toj klasi premale za premium marku. Nakon gotovo 890.000 proizvedenih primjeraka, kraj stiže i za Q2.

Slična sudbina čeka i Hyundai i10, jedan od rijetkih preostalih jeftinih gradskih automobila. Njegov nasljednik bit će električni Inster, ali s osjetno višom cijenom. Dok je i10 godinama bio simbol pristupačnog automobila, električni nasljednik stoji oko 24.000 eura.