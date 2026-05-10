Ove godine s tržišta nestaje niz poznatih modela automobila

Automobilsko tržište 2026. godine ostaje bez niza poznatih modela, među njima i onih koji su godinama bili važan dio europske ponude.
Proizvođači sve češće režu modele s manjom zaradom, a prednost daju skupljim SUV-ovima, električnim automobilima i profitabilnijim segmentima. Za kupce to znači jedno: Izbor postaje sve uži, a ulazne cijene sve više.
Audi se povlači iz segmenta početnih modela. Iz ponude odlaze A1 i kompaktni SUV Q2. A1 je u najboljim godinama bilježio gotovo 30.000 prodanih primjeraka godišnje, no prodaja je u posljednje vrijeme pala na manje od polovice.
U Ingolstadtu objašnjavaju da su marže u toj klasi premale za premium marku. Nakon gotovo 890.000 proizvedenih primjeraka, kraj stiže i za Q2.
Slična sudbina čeka i Hyundai i10, jedan od rijetkih preostalih jeftinih gradskih automobila. Njegov nasljednik bit će električni Inster, ali s osjetno višom cijenom. Dok je i10 godinama bio simbol pristupačnog automobila, električni nasljednik stoji oko 24.000 eura.
Kraj za BMW Z4 i VW cabriolete
BMW je već zaustavio proizvodnju Z4 Roadstera, čime završava era otvorenih dvosjeda u njegovoj ponudi. Model se od 2018. proizvodio u Grazu, a s traka je sišlo više od 55.000 primjeraka.
Budući da Z4 dijeli platformu s Toyotom GR Suprom, završava i proizvodnja japanskog sportskog modela u sadašnjem obliku. Toyota je već najavila da će ime Supra u budućnosti koristiti za električni model.
Volkswagen pak prekida tradiciju dugu više od 70 godina. T-Roc Cabriolet, posljednji otvoreni model u VW-ovoj ponudi, odlazi s tržišta. Prodaja kabrioleta činila je manje od deset posto ukupne prodaje T-Roca, pa je odluka bila očekivana, ali i simbolički velika.
Nestaju i Kuga, Civic Type R te Mercedesovi praktični modeli
S tržišta odlazi i Ford Kuga, iako je riječ o modelu koji je u Njemačkoj prodan u više od 450.000 primjeraka. Ford umjesto toga želi ulagati u profitabilnije modele poput Explorera i Caprija.
Honda se nakon 30 godina i šest generacija oprašta od Civica Type R s klasičnim motorom. Strože emisijske norme i ciljevi flote presudili su jednom od najpoznatijih sportskih kompaktnih automobila. Oznaka Type R trebala bi preživjeti, ali u električnom obliku.
Mercedes također reže ponudu. Iz programa nestaju T-klasa, Citan i električni EQT, modeli razvijeni u suradnji s Renaultom. Suradnja završava, a Mercedes se još snažnije okreće luksuznijim i profitabilnijim modelima.
Poruka tržišta sve je jasnija: Mali automobili, kabrioleti i nišni sportski modeli sve teže preživljavaju. Proizvođači traže veću zaradu, a kupci zauzvrat dobivaju manje izbora i sve skuplje ulaznice u svijet novih automobila.