Brutalna konkurencija u Kini zbog koje će Europa osjetiti posljedice

Kina je posljednjih godina postala najžešće automobilsko tržište na svijetu. Električni automobili, plug-in hibridi i tehnološki napredni modeli predstavljaju se gotovo svakodnevno, a domaći proizvođači sve snažnije pritišću Europu, Japan i SAD.

No iznutra, slika je puno dramatičnija. Izvršni direktor Xpenga He Xiaopeng upozorava da bi u budućnosti moglo ostati samo pet velikih kineskih automobilskih proizvođača, dok je više od stotinu marki u opasnosti od nestanka.

'Tek kada više ne budemo imali oko 150 novih modela automobila istovremeno na sajmu automobila u Pekingu, industrija će ponovno biti zdrava', poručio je šef Xpenga.

Previše modela i premalo prostora za sve

Njegova izjava dobro opisuje stanje na kineskom tržištu. Proizvođači se utrkuju tko će prije predstaviti novi model, tko će ponuditi bolju bateriju, brže punjenje, napredniji softver ili nižu cijenu. Na papiru to izgleda kao tehnološka revolucija, ali poslovno je riječ o vrlo opasnoj igri.

Ratovi cijenama, smanjene državne subvencije i golemi troškovi razvoja stavili su ogroman pritisak na proizvođače. Mnoge marke prodaju automobile s minimalnom zaradom ili čak s gubitkom samo kako bi ostale vidljive i zadržale kupce.

Takav tempo dugoročno mogu preživjeti samo oni s velikim kapitalom, snažnom proizvodnjom i dovoljno velikom prodajom.

Preživjet će samo najveći

He Xiaopeng smatra da budućnost pripada nekolicini divova koji mogu prodavati milijune automobila godišnje i ostvarivati ogromne prihode. Takve razine danas dosežu samo najveće svjetske automobilske grupacije poput Toyote, Volkswagen grupe, General Motorsa i Stellantisa.

Nije želio navesti koje bi kineske marke mogle preživjeti, ali sadašnja slika tržišta već pokazuje tko ima najbolju startnu poziciju. BYD je najveći po prodaji, a iza njega su SAIC Motor, Geely, Chery i Great Wall Motor.

Upravo takvi proizvođači imaju ono što je u ovoj fazi presudno: velike proizvodne kapacitete, široku ponudu modela, kontrolu nad dobavnim lancima i sve snažniju prisutnost na izvoznim tržištima.

Europa će osjetiti posljedice

Ovo nije samo kineska priča. Ako se tržište u Kini doista pročisti i preživi samo nekoliko najvećih proizvođača, oni će iz tog procesa izaći još snažniji, učinkovitiji i agresivniji na globalnoj sceni.

Europske marke već sada osjećaju pritisak kineskih automobila koji nude puno opreme, naprednu elektrifikaciju i niže cijene. Ako iza tih modela uskoro budu stajali samo financijski najjači kineski divovi, konkurencija će postati još ozbiljnija.

Kineska autoindustrija tako ulazi u fazu u kojoj više nije dovoljno samo predstaviti novi model. Sada počinje borba za opstanak, a njezin ishod mogao bi promijeniti globalnu ravnotežu snaga u automobilskoj industriji.