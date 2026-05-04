Jeste li znali da u inozemstvu možete biti kažnjeni zbog klime u autu?

Korištenje klime u automobilu samo po sebi nije problem, ali način na koji se koristi može dovesti do kazne. U Njemačkoj zakon jasno zabranjuje držanje upaljenog motora dok vozilo stoji, ako za to nema opravdanog razloga.

To znači da vozač ne smije ostaviti automobil na parkiralištu ili uz cestu s uključenim motorom samo kako bi radio klima-uređaj ili grijanje. Takvo ponašanje smatra se nepotrebnim stvaranjem ispušnih plinova i buke, što je protivno propisima.

Kazna za takav prekršaj može iznositi od 80 do 444 eura. Nije presudno gdje se vozilo nalazi, nego činjenica da motor radi bez potrebe. Upravo tu mnogi vozači griješe, jer ovu situaciju doživljavaju kao bezazlenu.

Važno je naglasiti da problem nije u klimi, nego u radu motora. Tijekom vožnje korištenje klima-uređaja potpuno je normalno i dopušteno. Međutim, kada vozilo miruje, motor ne bi smio biti uključen samo zbog udobnosti u kabini.

Riječ je o pravilu koje se posebno često krši ljeti i zimi. Ljeti vozači ostavljaju motor upaljen kako bi rashladili unutrašnjost, dok zimi rade isto kako bi zagrijali vozilo prije polaska. U Njemačkoj takva praksa može dovesti do kazne.

Drugim riječima, ono što se mnogima čini kao sitnica u Njemačkoj se tretira kao prekršaj. Pravilo je jednostavno – ako vozite, klima je u redu. Ako stojite, motor treba biti ugašen.