Spektakularni Red Bullov automobil uskoro izlazi na cestu. Evo kad kreću isporuke i koliko košta

Red Bull RB17 više nije samo ideja ili koncept. Hiperautomobil koji potpisuje legendarni Adrian Newey sada je spreman za prve ozbiljne testove na stazi, čime projekt ulazi u završnu fazu razvoja.

Riječ je o automobilu koji briše granicu između Formule 1 i cestovnih vozila. Razvija oko 1200 konjskih snaga, kombinirajući visoko razvijeni atmosferski V10 motor s električnom podrškom, što ga svrstava među najekstremnije automobile ikad proizvedene.

Posebnost ovog modela nije samo snaga, nego i filozofija razvoja. RB17 nije zamišljen kao klasični hiperautomobil za cestu, nego kao stroj za stazu koji vlasnicima nudi iskustvo vožnje najbliže pravom F1 bolidu.

Tehnologija izravno iz Formule 1

RB17 koristi tehnologiju razvijenu za Formulu 1, uključujući naprednu aerodinamiku i iznimno laganu konstrukciju. Automobil je dizajniran tako da može generirati ogroman potisak, što mu omogućuje brzine i performanse kakve se rijetko viđaju izvan profesionalnog motorsporta.

U praksi to znači da RB17 nije samo brz na ravnini, nego i ekstremno učinkovit u zavojima, gdje dolazi do izražaja njegov F1 DNK.