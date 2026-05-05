Spektakularni Red Bullov automobil uskoro izlazi na cestu. Evo kad kreću isporuke i koliko košta

Red Bull je napravio ono što rijetko tko može – bolid Formule 1 pretvorio u cestovni hiperautomobil. Novi RB17 razvija 1200 konjskih snaga i ulazi u završnu fazu prije izlaska na stazu.
Red Bull RB17 više nije samo ideja ili koncept. Hiperautomobil koji potpisuje legendarni Adrian Newey sada je spreman za prve ozbiljne testove na stazi, čime projekt ulazi u završnu fazu razvoja.
Riječ je o automobilu koji briše granicu između Formule 1 i cestovnih vozila. Razvija oko 1200 konjskih snaga, kombinirajući visoko razvijeni atmosferski V10 motor s električnom podrškom, što ga svrstava među najekstremnije automobile ikad proizvedene.
Posebnost ovog modela nije samo snaga, nego i filozofija razvoja. RB17 nije zamišljen kao klasični hiperautomobil za cestu, nego kao stroj za stazu koji vlasnicima nudi iskustvo vožnje najbliže pravom F1 bolidu.
Tehnologija izravno iz Formule 1
RB17 koristi tehnologiju razvijenu za Formulu 1, uključujući naprednu aerodinamiku i iznimno laganu konstrukciju. Automobil je dizajniran tako da može generirati ogroman potisak, što mu omogućuje brzine i performanse kakve se rijetko viđaju izvan profesionalnog motorsporta.
U praksi to znači da RB17 nije samo brz na ravnini, nego i ekstremno učinkovit u zavojima, gdje dolazi do izražaja njegov F1 DNK.
Ekskluzivnost na razini Formule 1
Planirana proizvodnja ograničena je na samo 50 primjeraka, što ovaj model čini jednim od najrjeđih hiperautomobila današnjice.
Kupci neće dobiti samo automobil, nego i kompletno iskustvo. Red Bull planira organizirati posebne 'track dayeve' i podršku kako bi vlasnici mogli iskoristiti puni potencijal vozila.
Adrian Neweyev potpis
Jedan od najvažnijih detalja cijelog projekta jest činjenica da iza njega stoji Adrian Newey, jedan od najuspješnijih inženjera u povijesti Formule 1.
RB17 je njegov osobni projekt, a to znači da svaki detalj automobila ima jasnu svrhu i fokus na maksimalnu učinkovitost.
RB17 dolazi u trenutku kada većina industrije ide prema elektrifikaciji i digitalizaciji. Red Bull ide u suprotnom smjeru – fokusira se na čistu mehaniku, aerodinamiku i vozački osjećaj.
Automobil stoji nešto manje od sedam milijuna dolara, a Autocar piše da se isporuka očekuje krajem sljedeće ili početkom 2028. godine.