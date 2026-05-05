Jedna navika nakon kočenja može uništiti diskove: Stručnjaci upozoravaju

Kočioni sustav pod najvećim je opterećenjem upravo u trenucima naglog zaustavljanja. U takvim situacijama diskovi i pločice zagrijavaju se na vrlo visoke temperature, a materijali rade na granici svojih mogućnosti.

Problem nastaje kada vozač nakon naglog kočenja ostavi nogu pritisnutu na papučici. U tom trenutku kočione pločice ostaju pritisnute uz užarene diskove, što može uzrokovati neravnomjerno hlađenje i deformaciju.

Takva situacija dugoročno može dovesti do tzv. ‘krivljenja’ diskova, što se kasnije osjeti kroz vibracije na volanu pri kočenju.

U praksi to znači da se problem ne pojavljuje odmah, nego se razvija postupno, često tek nakon više takvih situacija.

Dodatni problem je što se toplina zadržava na jednom mjestu, umjesto da se ravnomjerno rasporedi i disipira. Upravo zato stručnjaci savjetuju da se nakon naglog kočenja, kada je to sigurno moguće, noga makne s kočnice kako bi se sustav počeo ravnomjerno hladiti.

Vijek kočnica jako ovisi o načinu vožnje

Važno je naglasiti da se ovo ne odnosi na situacije kada vozilo mora ostati zaustavljeno iz sigurnosnih razloga. No u uvjetima gdje postoji mogućnost, poput stajanja na ravnoj površini ili uz korištenje ručne kočnice, rasterećenje sustava može produžiti vijek njegovih komponenti.

Kočnice su potrošni dio, ali njihov vijek uvelike ovisi o načinu vožnje. Agresivno kočenje, često zaustavljanje i zadržavanje pritiska na papučici nakon jakog kočenja ubrzavaju trošenje i povećavaju troškove održavanja.

Drugim riječima, nije važno samo koliko često kočite, nego i kako to radite. Upravo male navike u vožnji mogu napraviti razliku između redovnog održavanja i prijevremene zamjene dijelova.