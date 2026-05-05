Uključivanje na autocestu mnogi rade krivo: Jedna pogreška stvara opasnost

Uključivanje na autocestu jedna je od najzahtjevnijih situacija u svakodnevnoj vožnji. Iako se na prvi pogled čini jednostavno, upravo tada dolazi do velikog broja pogrešaka, posebno kada je promet gust i nema dovoljno prostora za ulazak.

Ključna stvar koju mnogi vozači ne razumiju jest da vozilo koje se uključuje nema prednost. Promet na autocesti već teče, a vozač koji dolazi mora se prilagoditi brzini i pronaći siguran trenutak za ulazak.

Zato je traka za ubrzavanje presudna. Ona ne služi samo za ulazak na cestu, nego za postizanje brzine koja odgovara prometu na autocesti. Ako se u promet uključite presporo, stvarate opasnu situaciju za vozila iza sebe i za ona koja već voze autocestom.

Problem nastaje kada vozači prebrzo napuste traku za ubrzavanje ili kada na njezinom kraju jednostavno stanu, upozorava ADAC. Takav potez može biti izuzetno opasan jer vozila na autocesti dolaze velikom brzinom, a naglo zaustavljanje stvara rizik od sudara.

U situaciji kada nema mjesta za uključivanje, pravilo je jednostavno – nastavite voziti trakom za ubrzavanje do kraja i prilagodite brzinu. Ako je potrebno, usporite i pričekajte otvor u prometu, ali bez naglih i nepredvidivih poteza.

Iskusni vozači na autocesti često će se pomaknuti u lijevu traku kako bi omogućili ulazak, ali na to se ne smije računati kao na pravilo. Odgovornost za sigurno uključivanje uvijek je na onome tko se uključuje.

Važno je i gledati unaprijed. Ako već na početku rampe vidite da je promet gust, treba ranije procijeniti situaciju i pripremiti se za uključivanje. Naglo donošenje odluka u zadnjem trenutku najčešći je uzrok problema.

U prijevodu, uključivanje na autocestu nije pitanje brzine, nego procjene. Kada se pravilno koristi traka za ubrzavanje i kada se vožnja prilagodi prometu, cijeli postupak postaje jednostavan i siguran.