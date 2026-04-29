Poznati YouTuber priznao veliki promašaj: Na ovom autu izgubio je pravo bogatstvo

U jednom od posljednjih podcasta Armstrong je priznao da je na jednom projektu izgubio ogroman novac. Riječ je o Lamborghiniju Revuelto, a iznos koji je spomenuo dovoljan je za kupnju još jednog superautomobila.

Automobilski sadržaj na internetu posljednjih godina doživio je veliku promjenu. Klasične emisije u stilu 'Top Geara' zamijenili su videozapisi u kojima se razbijeni superautomobili vraćaju u život.

Na tom valu izgradili su karijere kreatori poput Mata Armstronga i Tavarisha. Recept je jednostavan - kupiti oštećen superautomobil, popraviti ga i na kraju zaraditi. No, kako projekti postaju sve ambiciozniji, rastu i rizici.