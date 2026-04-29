Poznati YouTuber priznao veliki promašaj: Na ovom autu izgubio je pravo bogatstvo

Navikli smo gledati kako popularni YouTuber Mat Armstrong od olupina skupocjenih automobila radi vozila vrijedna stotine tisuća eura. No, iza viralnih uspjeha kriju se i projekti koji ne završavaju zaradom - nego ozbiljnim gubitkom.
U jednom od posljednjih podcasta Armstrong je priznao da je na jednom projektu izgubio ogroman novac. Riječ je o Lamborghiniju Revuelto, a iznos koji je spomenuo dovoljan je za kupnju još jednog superautomobila.
Automobilski sadržaj na internetu posljednjih godina doživio je veliku promjenu. Klasične emisije u stilu 'Top Geara' zamijenili su videozapisi u kojima se razbijeni superautomobili vraćaju u život.
Na tom valu izgradili su karijere kreatori poput Mata Armstronga i Tavarisha. Recept je jednostavan - kupiti oštećen superautomobil, popraviti ga i na kraju zaraditi. No, kako projekti postaju sve ambiciozniji, rastu i rizici.
'Izgubio sam više od 230.000 eura'
U podcastu 'Cars & Money' Armstrong je otvoreno priznao da je upravo Lamborghini Revuelto bio njegov najveći promašaj.
'Auto na kojem sam najviše izgubio definitivno je Revuelto', rekao je Armstrong, pa dodao: 'Mislim da smo u njega uložili oko 470.000 eura, a izgubio sam vjerojatno oko 230.000 eura', priznao je.
Na pitanje kako se osjećao nakon takvog financijskog udarca, Armstrong je odgovorio smireno: 'Znate kako to ide... nekad dobiješ, nekad izgubiš', rekao je.
Iako Armstrong trenutačno radi na još ambicioznijim projektima, poput obnove Bugattija Chirona, ovaj slučaj pokazuje da ni najuspješniji nisu imuni na pogrešne procjene. Jer iza spektakularnih restauracija ponekad stoji i - vrlo skupa lekcija.