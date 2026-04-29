Velika promjena na cestama: Euro 7 donosi pravila kakva još nismo vidjeli

Za razliku od dosadašnjih pravila, fokus više nije samo na motorima s unutarnjim izgaranjem - nova regulativa obuhvaća cijelo vozilo i sve vrste emisija, uključujući i one koje stvaraju električni automobili.

Kako piše slovački AutoBild, riječ je o zaokretu u pristupu: emisije se više neće promatrati samo kroz ispušne plinove, nego kroz ukupni utjecaj vozila na okoliš tijekom cijelog njegovog životnog vijeka.

Više nema fokusa samo na ispušne plinove

Euro 7 definira koliko štetnih tvari vozila smiju ispuštati u stvarnim uvjetima vožnje. Uz već poznate zagađivače poput dušikovih oksida, po prvi put se uvode i ograničenja za emisije koje nastaju trošenjem kočnica i guma.

Time se krug regulacije širi i na električne automobile, koji nemaju ispušne plinove, ali zbog veće mase - uzrokovane baterijama - stvaraju više sitnih čestica trošenjem pneumatika.

Zanimljivo, nova norma ne donosi drastično strože granice za ispušne plinove kod benzinskih i dizelskih motora - u tom segmentu ostaje blizu standarda Euro 6. Umjesto toga, naglasak je na realnim uvjetima vožnje i preciznijem mjerenju.