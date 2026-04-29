Velika promjena na cestama: Euro 7 donosi pravila kakva još nismo vidjeli

Krajem 2026. u Europskoj uniji na snagu stupa nova emisijska norma Euro 7 koja donosi jednu od najvećih promjena u autoindustriji posljednjih godina.
Za razliku od dosadašnjih pravila, fokus više nije samo na motorima s unutarnjim izgaranjem - nova regulativa obuhvaća cijelo vozilo i sve vrste emisija, uključujući i one koje stvaraju električni automobili.
Kako piše slovački AutoBild, riječ je o zaokretu u pristupu: emisije se više neće promatrati samo kroz ispušne plinove, nego kroz ukupni utjecaj vozila na okoliš tijekom cijelog njegovog životnog vijeka.
Više nema fokusa samo na ispušne plinove
Euro 7 definira koliko štetnih tvari vozila smiju ispuštati u stvarnim uvjetima vožnje. Uz već poznate zagađivače poput dušikovih oksida, po prvi put se uvode i ograničenja za emisije koje nastaju trošenjem kočnica i guma.
Time se krug regulacije širi i na električne automobile, koji nemaju ispušne plinove, ali zbog veće mase - uzrokovane baterijama - stvaraju više sitnih čestica trošenjem pneumatika.
Zanimljivo, nova norma ne donosi drastično strože granice za ispušne plinove kod benzinskih i dizelskih motora - u tom segmentu ostaje blizu standarda Euro 6. Umjesto toga, naglasak je na realnim uvjetima vožnje i preciznijem mjerenju.
Stroži nadzor i dulji vijek trajanja vozila
Jedna od ključnih novosti je obveza kontinuiranog praćenja emisija tijekom vožnje putem tzv. onboard sustava. Automobili će sami bilježiti i prijavljivati prekoračenja dopuštenih vrijednosti.
Osim toga, proizvođači će morati garantirati da sustavi za kontrolu emisija rade znatno dulje nego dosad. Euro 7 propisuje minimalnu trajnost od osam godina ili 160.000 kilometara, uz mogućnost produljenja na deset godina odnosno 200.000 kilometara.
To znači da će vozila morati zadržati ekološke performanse kroz gotovo cijeli svoj životni vijek, a ne samo u prvim godinama korištenja.
Nova pravila i za električne automobile
Poseban naglasak stavljen je i na baterije električnih vozila. Prema novim pravilima, baterija mora nakon pet godina ili 100.000 kilometara zadržati najmanje 80 posto kapaciteta, dok nakon osam godina ili 160.000 kilometara taj udio ne smije pasti ispod 72 posto.
Osim toga, regulirat će se i emisije sitnih čestica koje nastaju trošenjem guma i kočnica - područje koje dosad nije bilo obuhvaćeno zakonodavstvom, a posebno je važno kod težih električnih vozila.
Što to znači za vozače?
Za vlasnike postojećih automobila nema promjena - pravila koja su vrijedila u trenutku prve registracije ostaju na snazi. Euro 7 odnosi se isključivo na nove modele i nova vozila.
Nova norma primjenjivat će se na modele koji dobiju homologaciju nakon 29. studenog 2026., dok će od 2027. vrijediti za sva novoregistrirana vozila u EU.
Iako Euro 7 ne donosi revoluciju u granicama ispušnih plinova, uvodi daleko širi i stroži sustav praćenja ukupnih emisija. Upravo zato mnogi stručnjaci smatraju da će ova regulativa imati velik utjecaj na razvoj budućih automobila - bez obzira na to pokreće li ih benzin, dizel ili struja.