Vozači često zaboravljaju na ovu tipku, a posljedice mogu biti stravične

Iako se za neke propuste u prometu predviđa tek novčana kazna, posljedice njihova kršenja mogu biti daleko ozbiljnije - osobito ako zbog njih dođe do nesreće s velikom materijalnom štetom, teškim ozljedama ili smrtnim ishodom. Jedan od takvih primjera je neuključivanje svih pokazivača smjera, odnosno popularno 'paljenje sva četiri', piše HAK revija .

Vozači se najčešće upozoravaju na prebrzu vožnju, agresivno ubrzavanje i jurnjavu cestama. No i naglo usporavanje, iznimno spora vožnja ili zaustavljanje bez pravodobnog upozorenja mogu imati tragične posljedice.

Zakon jasno propisuje da vozač ne smije bez opravdanog razloga voziti toliko sporo da bitno usporava promet ili ugrožava druge sudionike. Ako se iza takvog vozila stvori kolona koja ga ne može sigurno prestići, vozač se mora na prvom pogodnom mjestu isključiti iz prometa i propustiti vozila iza sebe.

Osim toga, ako se vozilo kreće brzinom manjom od polovice najveće dopuštene brzine na toj cesti ili dijelu ceste, vozač mora uključiti sve pokazivače smjera, osim ako koristi žuto rotacijsko svjetlo. Kazna za taj prekršaj iznosi 30 eura.

Slična obveza postoji i kod naglog smanjenja brzine. Vozač ne smije naglo mijenjati način vožnje, osim u slučaju neposredne opasnosti. Ako namjerava znatnije smanjiti brzinu ili zaustaviti vozilo, mora to učiniti tako da ne ugrozi vozače iza sebe te ih upozoriti stop svjetlima ili svim pokazivačima smjera. Za kršenje te odredbe propisana je kazna od 130 eura.

Tragičan slučaj na autocesti

Koliko takav propust može biti opasan pokazuje slučaj o kojem je odlučivao Županijski sud u Zagrebu. Na autocesti, pri ograničenju brzine od 100 km/h, vozač je zbog guste magle naglo smanjio brzinu na oko 10 do 20 km/h, ali nije uključio sve pokazivače smjera. Nastavio se kretati desnom trakom i tako postao neočekivana prepreka za vozila koja su nailazila iza njega.

Uslijedio je lančani sudar. Poginule su tri osobe, a tri su teško ozlijeđene. Sud je krivima proglasio vozača prvog vozila i vozača teretnog vozila koji se uspio zaustaviti iza njega, ali također nije uključio sve pokazivače smjera kako bi upozorio ostale vozače. Obojica su osuđena na uvjetnu kaznu zatvora od dvije godine.

Ovaj slučaj najbolje pokazuje koliko je put od prekršaja koji se kažnjava s 30 ili 130 eura do kaznenog postupka i zatvorske kazne zapravo kratak. Zato 'sva četiri' nisu sitnica, nego upozorenje koje u pravom trenutku može spasiti živote.