MJESTO STRADANJA

Penava i Vlajčić položili vijenac i zapalili svijeće za ubijene Hrvate kod Konjica

I.J./Hina

09.05.2026 u 22:05

Izvor: Društvene mreže / Autor: Ivan Penava/ Facebook
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Ivan Penava i potpredsjednik vlade RH te ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić položili su vijenac i zapalili svijeću kod spomen-obilježja u Trusini kod Konjica, mjestu zločina nad Hrvatima počinjenog u posljednjem ratu.

U Trusini su 16. travnja 1993. godine pripadnici bošnjačke Armije BiH ubili 22 Hrvata, među kojima 15 civila i sedam zarobljenih pripadnika HVO-a koji su se prethodno predali. Za taj zločin osuđeno je pet zapovjednika i pripadnika postrojbe za posebne namjene 'Zulfikar'.

Izaslanstvo iz Republike Hrvatske odalo je počast hrvatskim žrtvama Trusine, jednoga od najtežih mjesta stradanja Hrvata u konjičkom kraju. Pritom su istaknuli kako je očuvanje sjećanja na žrtve, istine o stradanju Hrvata te odgovornosti prema obiteljima ubijenih trajna obveza.

Tijekom posjeta istaknuta je i potpora Hrvatima u Konjicu. Izaslanstvo je nazočilo svetoj misi i blagoslovu polja na groblju Jasenik u Župi Solakova Kula koju je predvodio don Marin Marić. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske pomoglo je sanaciju tamošnje pristupne prometnice. Na kraju misnog slavlja na groblju Jasenik otkrivena je spomen-ploča poginulim braniteljima iz toga mjesta.

