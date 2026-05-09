Penava i Vlajčić položili vijenac i zapalili svijeće za ubijene Hrvate kod Konjica

U Trusini su 16. travnja 1993. godine pripadnici bošnjačke Armije BiH ubili 22 Hrvata, među kojima 15 civila i sedam zarobljenih pripadnika HVO-a koji su se prethodno predali. Za taj zločin osuđeno je pet zapovjednika i pripadnika postrojbe za posebne namjene 'Zulfikar'.

Izaslanstvo iz Republike Hrvatske odalo je počast hrvatskim žrtvama Trusine, jednoga od najtežih mjesta stradanja Hrvata u konjičkom kraju. Pritom su istaknuli kako je očuvanje sjećanja na žrtve, istine o stradanju Hrvata te odgovornosti prema obiteljima ubijenih trajna obveza.