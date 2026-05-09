Dalija Orešković žestoko napala Thompsona, DP i Hod za život: 'Žele poništiti ustavne temelje države'

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se u subotu na Facebooku povodom više događanja koja su se danas održala u Zagrebu, među njima ‘Hoda za život’ i Trnjanskih kresova, poručivši da se radi o ‘sukobu oko vrijednosti na kojima počiva Hrvatska’.
U objavi je ustvrdila da današnja događanja nisu slučajna te je prozvala Domovinski pokret, Marka Perkovića Thompsona, organizatore ‘Hoda za život’ i dio navijačkih skupina.
U nastavku donosimo njezinu objavu u cijelosti:
Ništa što se danas događa u Zagrebu nije slučajno, kulminacija je razvoja od Hipodromskog događaja naovamo. Još jednom ponavljam, to nije bio koncert, već manifestacija sile koja cilja poništiti ustavne temelje naše države.
Danas se u Zagrebu kroz tri događaja odvija sukob između nas koji Hrvatsku volimo i poštujemo na ispravan način, i ovih drugih koji negiraju da je današnja država nastala na temeljima antifašizma, uporno namećući vrijednosti i državnost koja izvire iz ustaške, kvislinške i genocidne NDH.
Josip Dabro kojem je Ante Pavelić vođa svih Hrvata, prijeti da nećemo dugo.
Željka Markić u Hodu za život okuplja ljude iz Livna, grada u BiH, da u Zagrebu pametuju kakve bi zakone o pobačaju trebala imati RH.
Krivo i podobrazovani pripadnici navijačkih skupina BBB i Torcide, organizirani i orkestrirani od strane povijesnih revizionista, stvarat će buku, nasilje i ozračje straha.
Premijer, naše anemično sunce, autor kaosa koji je rođen iz dvostrukih konotacija, blagoglagoljivo poručuje da moramo smanjiti ideološke podjele i da je za sve kriva histerična ljevica koja izmišlja ustaše, dok ju protagonisti ovih opasnih događanja proglašavaju nacionalnim neprijateljima.
Thompson i DP-ovci su zajednički nazivnik i glavne zvijezde ovih retrogradnih, revizionističkih i proustaških konotacija.
Za dom spremni, sljedbenici poraženih ideologija iz II. svjetakog rata, danas žele postati pobjednička strana.
Zbog svih nas, zbog opstanka ove naše Hrvatska mora ostati vjerna svom ustavnopravnom poretku i identitetu, inače će doista biti pregažena hipodromskim kopitima.
Poštujući pravo na vjeru, Hrvatska mora ostati sekularna i pluralna država, s pravom svakog čovjeka da o svom tijelu sam odlučuje i bira.
Vidimo se danas na Trnjanskim krijesovima!