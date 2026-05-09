Dalija Orešković žestoko napala Thompsona, DP i Hod za život: 'Žele poništiti ustavne temelje države'

I.J.

09.05.2026 u 18:39

Dalija Orešković Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se u subotu na Facebooku povodom više događanja koja su se danas održala u Zagrebu, među njima ‘Hoda za život’ i Trnjanskih kresova, poručivši da se radi o ‘sukobu oko vrijednosti na kojima počiva Hrvatska’.

U objavi je ustvrdila da današnja događanja nisu slučajna te je prozvala Domovinski pokret, Marka Perkovića Thompsona, organizatore ‘Hoda za život’ i dio navijačkih skupina.

Marko Perković Thompson na Hodu za život
Marko Perković Thompson na Hodu za život Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

U nastavku donosimo njezinu objavu u cijelosti:

Ništa što se danas događa u Zagrebu nije slučajno, kulminacija je razvoja od Hipodromskog događaja naovamo. Još jednom ponavljam, to nije bio koncert, već manifestacija sile koja cilja poništiti ustavne temelje naše države.

Danas se u Zagrebu kroz tri događaja odvija sukob između nas koji Hrvatsku volimo i poštujemo na ispravan način, i ovih drugih koji negiraju da je današnja država nastala na temeljima antifašizma, uporno namećući vrijednosti i državnost koja izvire iz ustaške, kvislinške i genocidne NDH.

Hod za život u Zagrebu
Hod za život u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

Krivo i podobrazovani pripadnici navijačkih skupina BBB i Torcide, organizirani i orkestrirani od strane povijesnih revizionista, stvarat će buku, nasilje i ozračje straha.

Premijer, naše anemično sunce, autor kaosa koji je rođen iz dvostrukih konotacija, blagoglagoljivo poručuje da moramo smanjiti ideološke podjele i da je za sve kriva histerična ljevica koja izmišlja ustaše, dok ju protagonisti ovih opasnih događanja proglašavaju nacionalnim neprijateljima.

Thompson i DP-ovci su zajednički nazivnik i glavne zvijezde ovih retrogradnih, revizionističkih i proustaških konotacija.

Za dom spremni, sljedbenici poraženih ideologija iz II. svjetakog rata, danas žele postati pobjednička strana.

Protuprosvjed na Trnjanskim kresovima
Protuprosvjed na Trnjanskim kresovima u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

Zbog svih nas, zbog opstanka ove naše Hrvatska mora ostati vjerna svom ustavnopravnom poretku i identitetu, inače će doista biti pregažena hipodromskim kopitima.

Poštujući pravo na vjeru, Hrvatska mora ostati sekularna i pluralna država, s pravom svakog čovjeka da o svom tijelu sam odlučuje i bira.

Vidimo se danas na Trnjanskim krijesovima!

