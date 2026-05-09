Tomašević o Thompsonu na Hodu za život: 'Nevjerojatno mi je da su organizatori lažirali popis izvođača'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević stigao je u subotu na Trnjanske kresove na Savskom nasipu, manifestaciju kojom se obilježava Dan pobjede nad fašizmom i oslobođenje Zagreba 1945. godine.
Tom prilikom poručio je da smatra kako treba obilježavati dan pada režima koji je provodio rasne zakone i masovna ubojstva u koncentracijskim logorima.
‘Smatram da treba slaviti dan kada je srušen režim koji je sustavno u konc logorima ubijao muškarce, žene i djecu zbog druge rase i nacionalnosti i u tom smislu meni je sasvim jasno da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno navedeno da se državnost hrvatske provlači i kroz odluke ZAVNOH-a i to nikom do sada nije bilo sporno’, rekao je Tomašević, prenosi Večernji list.
Govoreći o Trnjanskim kresovima, istaknuo je da je riječ o obnovljenoj tradiciji koja traje više od desetljeća.
‘Što se tiče Trnjanskih kresova, oni su bili obnovljeni kao tradicija prije 12 godina, znači sedam godina prije nego što sam postao gradonačelnik. Godinama nije bilo nikakvih protuprosvjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sada unatrag nekoliko godina smeta’, rekao je.
Komentirao je i nastup Marka Perkovića Thompsona na Hodu za život, održanom ranije tijekom dana u Zagrebu.
‘Što se tiče zabrane, nju je najefektivnije implementirati u prostorima koje su u vlasništvu Grada Zagreba. Kada je riječ o javnim površinama, meni je nevjerojatno da su organizatori lažirali popis izvođača’, naveo je.
Dodao je da Grad Zagreb ne izdaje dozvole za održavanje Hoda za život.
‘Grad Zagreb ne daje dozvolu za Hod za život, nego to radi policija. Tako da će Hoda za život biti, a vidjet ćemo što će biti s dozvolama koje se tiču Grada Zagreba’, kazao je.
Tomašević je odgovorio i na pitanje smatra li Josipa Broza Tita herojem ili zločincem.
‘Tito je bio osoba koja je vodila antifašističku borbu, ali nemam problem reći da je činjenica da je nakon borbi bilo zločina za koje nema opravdanja’, rekao je te dodao da osuđuje te zločine.